Об этом 24 Каналу рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, отметив, что произошел демонтаж основ нашей антикоррупционной инфраструктуры. По ее словам, отныне НАБУ и САП, как независимых институтов, нет.

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На что повлияет законопроект о НАБУ и САП?

Дарья Каленюк отметила, что принятие законопроекта о НАБУ и САП будет способствовать сворачиванию всех реформ и в целом демократии. Это может негативно повлиять на получение международной помощи, в частности финансовой и вооруженной.

НАБУ и САП были прописаны в основе нашей европейской интеграции в течение 10 лет. За создание этих институтов нам давали миллиарды долларов займов от Международного валютного фонда. Там прописаны все эти нюансы о независимости обеих организаций,

– сказала она.

Специализированная антикоррупционная прокуратура была создана для того, чтобы лишить генерального прокурора возможного абсолютного влияния на все расследования НАБУ.

"То есть выбивается основа, которую мы закладывали как государство в нашей коммуникации с ЕС, основа нашего прогресса в антикоррупции верховенства права. На сегодня евроинтеграция отложена. Президент Зеленский отбросил нас на 10 лет назад", – высказалась Каленюк.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции отметила, что, параллельно с этим вызовом, также остается угроза со стороны России.

Поэтому вся эта история на самом деле играет на руку Кремля. Тот, кто сознательно или бессознательно воплощал такую историю, он подыгрывает нашему врагу, который счастлив, что у нас начались внутренние дестабилизационные движения,

– отметила она.

Российским пропагандистам, однозначно, однозначно выгодно, что в Украине нестабильная ситуация связана с законопроектом о НАБУ и САП. Они будут пытаться максимально использовать антиукраинские нарративы в своих выступлениях.

Какой может быть международная реакция на законопроект?

Дарья Каленюк считает, что принятие законопроекта о НАБУ и САП закрывает путь к евроинтеграции.

Под большой угрозой является дальнейшее финансирование Украины от Европейского Союза. Вся эта история будет описана международными СМИ, поэтому в странах ЕС даже топ-политикам будет очень трудно объяснить своему обществу, почему они дальше поддерживают Украину, в которой происходят притеснения в отношении антикоррупционных институтов,

– объяснила она.

Добавим, в НАБУ и САП заявили, что недавние изменения в законодательстве значительно сужают их независимость и лишают ключевых гарантий, необходимых для эффективной борьбы с топ-коррупцией. Руководители ведомств отметили это во время встречи в Офисе Президента. В то же время они заверили в своей преданности верховенству права и призвали международных партнеров сохранять всестороннюю помощь Украине.