Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины. Президент Владимир Зеленский провел важное совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, включая Генпрокурора.

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Зеленский собрал руководителей всех ключевых органов

Участники встречи договорились о совместных действиях для усиления справедливости, преодоления противоречий в системе и борьбы с врагом – российскими оккупантами.

Президент отдельно подчеркнул, что уголовные производства не должны "висеть в воздухе" годами, а преступники – чувствовать себя безнаказанными.

Во время совещания стороны договорились о ряде административных и законодательных решений для устранения разногласий между ведомствами и снятия существующих угроз.

Уже на следующей неделе должна состояться глубокая рабочая встреча для выработки конкретного плана действий. Через две недели все органы должны представить совместный план изменений – для укрепления институтов, восстановления доверия общества и повышения эффективности борьбы с коррупцией.