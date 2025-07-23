Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис президента України. Президент Володимир Зеленський провів важливу нараду з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів, включно з Генпрокурором.

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Зеленський зібрав керівників усіх ключових органів

Учасники зустрічі домовилися про спільні дії для посилення справедливості, подолання суперечностей у системі та боротьби з ворогом - російськими окупантами.

Президент окремо підкреслив, що кримінальні провадження не повинні "висіти у повітрі" роками, а злочинці – почуватися безкарними.

Під час наради сторони домовилися про низку адміністративних і законодавчих рішень для усунення суперечностей між відомствами та усунення існуючих загроз.

Уже наступного тижня має відбутися глибока робоча зустріч для напрацювання конкретного плану дій. Через два тижні всі органи мають надати спільний план змін – задля зміцнення інституцій, повернення довіри суспільства й підвищення ефективності боротьби з корупцією.