Отныне они лишены гарантий, которые ранее позволяли эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

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Что говорят в НАБУ и САП после встречи с президентом?

В НАБУ и САП считают, что для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии.

В то же время там подчеркивают свою преданность интересам украинского народа и говорят, что продолжают работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов и результатов, достигнутых за годы их деятельности.

Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка,

– говорится в заявлении.

НАБУ и САП также поблагодарили граждан Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие и отметили, что благодаря активному гражданскому участию антикоррупционная реформа стала возможной.

Они призвали международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Там отметили, что мощь и устойчивость Сил обороны, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства.

Напомним, что сегодня, 23 июля, Владимир Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Генпрокуратуры для важной встречи. Он заявил, что все правоохранительные и антикоррупционные органы будут работать вместе для справедливости, укрепления государства и противодействия российским угрозам.

Участники встречи договорились о совместных действиях для усиления справедливости, преодоления противоречий в системе и борьбы с российскими оккупантами. Президент отдельно подчеркнул, что уголовные производства не должны "висеть в воздухе" годами, а преступники – чувствовать себя безнаказанными.

Кроме этого, во время совещания обсудили ряд административных и законодательных решений для устранения противоречий между ведомствами и имеющихся угроз.