Відтепер вони позбавлені гарантій, які раніше дозволяли ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

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Що кажуть в НАБУ та САП після зустрічі з президентом?

У НАБУ та САП вважають, що для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії.

Водночас там підкреслюють свою відданість інтересам українського народу та кажуть, що продовжують працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.

Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку,

– йдеться у заяві.

НАБУ та САП також подякували громадянам України за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість і зазначили, що завдяки активній громадянській участі антикорупційна реформа стала можливою.

Вони закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

Там наголосили, що міць та стійкість Сил оборони, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, Володимир Зеленський зібрав керівників СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС та Генпрокуратури для важливої зустрічі. Він заявив, що всі правоохоронні та антикорупційні органи працюватимуть разом задля справедливості, зміцнення держави та протидії російським загрозам.

Учасники зустрічі домовилися про спільні дії для посилення справедливості, подолання суперечностей у системі та боротьби з російськими окупантами. Президент окремо підкреслив, що кримінальні провадження не повинні "висіти у повітрі" роками, а злочинці – почуватися безкарними.

Окрім цього, під час наради обговорили низку адміністративних і законодавчих рішень для усунення суперечностей між відомствами та наявних загроз.