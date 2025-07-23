Про це пише 24 Канал із посиланням на народного депутата з фракції "Голос" Ярослава Железняка.

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Який законопроєкт відправили на підпис?

Ярослав Железняк розповів, що до Верховної Ради направили законопроєкт, який скасовує всі норми №12414 по САП і НАБУ, які ухвалили 22 липня.

Гарний шанс виправити ту дурню, яку вчора 263 колеги прийняли. Підписи збираємо до кінця дня,

– підкреслив депутат.

"Небайдужі громадяни, можете написати своєму народному депутату й запитати, чи поставив він свій підпис тут", – підсумував Железняк.

Раніше повідомляли, що народні депутати почнуть збір підписів на підготовку подання до Конституційного суду України щодо закону про НАБУ та САП. Суд справді може скасувати рішення Верховної Ради з огляду на порушення статей регламенту.