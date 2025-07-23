Для подання потрібно 45 підписів нардепів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата з фракції "Голос" Ярослава Железняка.

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Чи може Конституційний суд скасувати закон, що ліквідує НАБУ та САП?

По факту єдине, що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію – це знести цей закон у Конституційний Суд,

– заявив Ярослав Железняк.

Він зазначив, що суд справді може скасувати рішення Верховної Ради з огляду на порушення статтей регламенту.

"Тож починаємо підготовку та збір підписів на конституційне подання до Конституційного Суду. Потрібно буде 45 підписів депутатів… але, думаю, стільки ще поки в Раді знайдеться", – каже він.

Він висловив надію, що реакція міжнародних партнерів зможе змінити ситуацію, але, на його думку, важко буде все повернути, як було.

Нагадаємо, скандальний закон про фактичну ліквідацію НАБУ та САП вже підписав президент України Володимир Зеленський. Документ набув чинності 23 липня 2025 року.