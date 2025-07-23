Для представления нужно 45 подписей нардепов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата из фракции "Голос" Ярослава Железняка.

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Может ли Конституционный суд отменить закон, что ликвидирует НАБУ и САП?

По факту единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию - это снести этот закон в Конституционный Суд,

– заявил Ярослав Железняк.

Он отметил, что суд действительно может отменить решение Верховной Рады, учитывая нарушение статей регламента.

"Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный Суд. Нужно будет 45 подписей депутатов... но, думаю, столько еще пока в Раде найдется", – говорит он.

Он выразил надежду, что реакция международных партнеров сможет изменить ситуацию, но, по его мнению, трудно будет все вернуть, как было.

Напомним, скандальный закон о фактической ликвидации НАБУ и САП уже подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступил в силу 23 июля 2025 года.