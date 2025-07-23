Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, зазначивши, що відбувся демонтаж основ нашої антикорупційної інфраструктури. За її словами, відтепер НАБУ і САП, як незалежних інституцій, немає.

До теми Чому ліквідація незалежності НАБУ та САП – це гра з вогнем і як скандал може вдарити по Україні

На що вплине законопроєкт про НАБУ і САП?

Дар'я Каленюк зауважила, що ухвалення законопроєкту про НАБУ і САП сприятиме згортанню всіх реформ і загалом демократії. Це може негативно вплинути на отримання міжнародної допомоги, зокрема фінансової й збройної.

НАБУ і САП були прописані в основі нашої європейської інтеграції протягом 10 років. За створення цих інституцій нам давали мільярди доларів позик від Міжнародного валютного фонду. Там прописані всі ці нюанси про незалежність обох організацій,

– сказала вона.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура була створена для того, щоб позбавити генерального прокурора можливого абсолютного впливу на всі розслідування НАБУ.

"Тобто вибивається основа, яку ми закладали як держава в нашій комунікації з ЄС, основа нашого прогресу в антикорупції верховенства права. На сьогодні євроінтеграція відкладена. Президент Зеленський відкинув нас на 10 років назад", – висловилась Каленюк.

Виконавча директорка Центру протидії корупції зазначила, що, паралельно з цим викликом, також залишається загроза з боку Росії.

Тому вся ця історія насправді грає на руку Кремля. Той, хто свідомо чи несвідомо втілював таку історію, він підігрує нашому ворогу, який щасливий, що в нас почалися внутрішні дестабілізаційні рухи,

– зауважила вона.

Російським пропагандистам, однозначно, вигідно, що в Україні нестабільна ситуація пов'язана із законопроєктом про НАБУ та САП. Вони намагатимуться максимально використовувати антиукраїнські наративи у своїх виступах.

Якою може бути міжнародна реакція на законопроєкт?

Дар'я Каленюк вважає, що ухвалення законопроєкту про НАБУ та САП закриває шлях до євроінтеграції.

Під великою загрозою є подальше фінансування України від Європейського Союзу. Вся ця історія буде описана міжнародними ЗМІ, тому в країнах ЄС навіть топполітикам буде дуже важко пояснити своєму суспільству, чому вони далі підтримують Україну, в якій відбуваються утиски стосовно антикорупційних інституцій,

– пояснила вона.

Додамо, у НАБУ та САП заявили, що нещодавні зміни в законодавстві значно звужують їхню незалежність і позбавляють ключових гарантій, необхідних для ефективної боротьби з топкорупцією. Керівники відомств наголосили на цьому під час зустрічі в Офісі Президента. Водночас вони запевнили у своїй відданості верховенству права та закликали міжнародних партнерів зберігати всебічну допомогу Україні.