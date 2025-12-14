Соответствующее заявление Захарова сделала в собственном телеграмм-канале, сообщает 24 Канал.

Как в России реагируют на действия Европы?

Недавно Европейская Служба внешних дел (ЕСВД) выдала новые инструкции для европейских дипломатов по общению с представителями России.

По словам Захаровой, дипломатам советуют не попадать на камеру вместе с российскими коллегами и вообще избегать мероприятий, где они участвуют.

В ответ в МИД России заявили, что рекомендации европейских дипломатических структур якобы являются "полумерами". Захарова саркастически отметила, что выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, "стал бы зрелым решением".

Да и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, пока на ней остались россияне. С нас ракета,

– цинично добавила россиянка.

В то же время в Брюсселе отметили, что рекомендации ЕСВД не носят персонального характера, а направлены на минимизацию рисков и демонстрацию солидарности со странами, которые подверглись агрессии со стороны России.

Какие новые санкции могут ввести против России?