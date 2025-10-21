Детали для Bloomberg рассказали знакомые с этим вопросом лица, передает 24 Канал. За выполнением предложенного плана будет следить миротворческий совет во главе с Дональдом Трампом.

Какое предложение готовят Украина и ЕС?

Обе стороны одновременно прекратят продвижение на линии фронта в рамках введения перемирия.

После этого план предусматривает возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными.

Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление и возможность быстрого вступления в ЕС.

Санкции против России будут отменять постепенно, но в случае повторного нападения ограничения восстановят. В то же время около 300 миллиардов долларов замороженных резервов российского Центрального банка вернут только при условии участия страны-агрессора в послевоенном восстановлении.

Москва и Киев должны начать переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают ни одну захваченную область российской.