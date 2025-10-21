17 октября состоялась очередная встреча президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Насколько она приблизила мир и чего ждать от возможной встречи Трампа с Путиным в Будапеште – читайте в материале 24 Канала. Разобраться в этом нам помог эксперт и основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

Звонок Путина Трампу, который все испортил

Всю неделю перед встречей в Белом доме украинцы получали позитивные сигналы, а Трамп постоянно намекал, что предоставит Украине ракеты "Томагавки". Сложилось впечатление, что именно этому вопросу и будет посвящен новый и внеочередной визит Зеленского.

Но когда украинский лидер буквально садился в самолет, Трамп неожиданно поговорил с Путиным, запустив очередной раунд эмоциональных качелей. Далее последовали заявления Трампа, что "Томагавки" вообще очень ценны и нужны самим американцам. А также о том, что с Путиным нужно снова поговорить и лучшего места для этого, чем Будапешт с Орбаном, просто не существует.

По мнению Дмитрия Корниенко, все это происходит в рамках попыток России затягивать процессы. Но это уже не стратегическая игра, а лишь попытка выиграть еще немного времени. Учитывая это, можно сделать вывод, что телефонный звонок Путина Трампу был не только максимально неудобным для Украины, но и имел другую цель.

Дмитрий Корниенко эксперт и основатель аналитического сообщества Resurgam Звонок не только срывал визит Зеленского, не забывайте, что потенциальная встреча Путина с Трампом накладывается на саммит ЕС, который пройдет 23 – 24 октября. Вероятно, теперь в эти даты будет первая организационная встреча Лаврова и Рубио. И, соответственно, существует большая вероятность, что некоторые европейские политики, которые не горят большим желанием принимать жесткие решения по Кремлю, получат возможность просить, чтобы отложить эти решения, посмотреть, чем завершится Будапешт. Поэтому здесь главная цель – затягивание, вряд ли он принесет какие-то прорывы, потому что их не может быть, поскольку позиция Кремля не изменилась. Россия предлагает практически то же, что и на Аляске.

В итоге сложилось впечатление, что американские дипломаты просто использовали свои заигрывания с Украиной, чтобы вернуть внимание и благосклонность Путина, который внезапно перестал быть бумажным тигром. Учитывая это, пятничная встреча в Белом Доме вместо потенциального прорыва превратилась в стагнацию и оживила давнюю аллегорию "Пони бегают по кругу".

Дмитрий Корниенко эксперт и основатель аналитического сообщества Resurgam Единственный вопрос, чем россияне так поощрили Трампа, что он переключился на этот Будапешт. Или есть какой-то кулуарный момент, который мог задеть Трампа, или он сам хотел найти повод, чтобы не принимать те жесткие решения и действия в отношении России, которых от него ожидали (в частности, и собственные избиратели, и представители Республиканской партии – 24 Канал).

Инсайды западных СМИ и оффрек-встреча Владимира Зеленского с украинскими журналистами 19 октября, где, в частности, был приглашен 24 Канал, прояснили ситуацию и позволили зафиксировать текущее положение вещей.

Путин заявил, что хочет и дальше воевать, чем снова загипнотизировал Трампа и заставил подыгрывать себе на переговорах с Зеленским.

Трамп снова делил Украину с Путиным (хотя впоследствии это отрицал) и попытался поставить Зеленского перед фактом. Пытался помочь Путину "отжать" Донбасс в обмен ни на что, забыв, что все успехи Путина там – лишь захват ценой сверхусилий очередной избушки лесника.

Трамп хочет быстрого прекращения огня, чтобы объявить об очередной победе (по его подсчетам – уже 9 остановленную войну), при этом не хочет углубляться в детали, поэтому бросал карту Павла Палисы.

Украина соглашается на прекращение огня, но не соглашается отдавать России территории. Якобы уставший от разговора Трамп на это согласился (напомним, это была его идея, которую он пытался навязать Зеленскому во время его первого визита в Белый дом, который завершился грандиозным скандалом. Когда же Украина согласилась на это условие, Трамп под влиянием Путина о нем забыл). При этом США далеки от разговоров о предоставлении Украине надежных гарантий безопасности, без которых вся конструкция останутся шаткой.

Трамп хочет встретиться с Путиным в Будапеште, Украина против – из-за символизма и фигуры Орбана, – но готова рассмотреть варианты. Зато не готова торговать территориями.

Похоже ли это на прогресс в переговорах?

Не слишком, особенно если учитывать подробности – крики Трампа и инфантильные заявления Стива Уиткоффа. Тот, напомним, объяснял необходимость отказа Украины от Донбасса результатами фейкового путинского референдума, такой же российской Конституцией и тем, что в регионе говорят на русском языке.

После этого стоит признать, что отцам-основателям США в XVIII веке очень повезло, что среди них тогда не было Уиткоффа, и это позволило им избежать бреда об "одном языке". Хотя, возможно, кто-то бы из них и посмеялся над шуткой госпожи Левитт о "мамке", а также посочувствовал из-за потенциально рекордного шатдауна.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, также во времена Трампа. Он длился 34 дня и стоил экономике США 11 миллиардов долларов.

Кстати, накануне встречи с Зеленским сам Трамп очень эффектно выставил Уиткоффа клоуном. Трамп пытался похвалить его в Израиле, но вместо этого показал дурачком, который поехал к Путину слушать лекцию о печенегах на 5 часов вместо ведения реальных переговоров. На самом деле там все хуже, потому что Уиткофф полетел без собственного переводчика, ничего не понял и многое вообще забыл, заставив разгребать последствия политикам с двух континентов.

Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в комментарии 24 Каналу объяснил, почему даже частичное отстранение от переговорного процесса Стива Уиткоффа является позитивом.

Дмитрий Корниенко эксперт и основатель аналитического сообщества Resurgam Мы знаем, чем завершились переговоры на Аляске, организацией которых занимался Уиткофф. Также мы знаем, что тогда он допустил роковые ошибки, продемонстрировав непонимание предмета переговоров, не говоря уже об ошибках в переводе, предложениях. Я уверен, что это сделали в Кремле намеренно, потому что такова старая техника КГБшников – посылать двусмысленные сообщения, которые можно трактовать по-разному в соответствии с обстоятельствами. Ошибки Уиткоффа создали иллюзию неоправданных ожиданий у Трампа, что привело к большой критике Трампа в медийном поле. А Трамп не любит критику. Он может делать вид, что ему безразлично, но на самом деле тот факт, что он всегда акцентирует на том, что его не любят СМИ, какие СМИ, какие люди его не любят, подчеркивает, насколько он зависит от критики. Поэтому отстранение Уиткоффа является положительным, поскольку это тот человек, который свои неудачи с Кремлем (будь то заангажированность или просто непрофессионализм) оправдывал российскими нарративами, тем самым продвигая российскую повестку дня. Вряд ли его отстранили полностью, возможно, он даже будет на этих встречах, но тот факт, что за организацию отвечает Рубио, который является политиком-технократом и более лояльным к Украине. Поэтому надеемся, что он по крайней мере донесет правильно те месседжи, которые он получит от Кремля. И это очень важно, чтобы до Трампа донесли реальную позицию России, а не какие-то манипуляции "вышли – не вышли", "будем – не будем".

И теперь, когда мы все это знаем и держим в голове, сообщения СМИ, что потенциальную встречу Трампа и Путина в Будапеште будет готовить не сказочник Уиткофф, а реалист Рубио, уже воспринимаются как небольшой, но добрый знак. Потому что по крайней мере на этот раз у американцев будут свои переводчики и глава делегации имеет необходимую квалификацию, чтобы понять, чего хотят россияне.

Зеленский приехал из США не с пустыми руками?

Несмотря на видимое имиджевое поражение с "Томагавками" из-за путинской "телефонной спецоперации" и нового мероприятия Трампа на рандеву с Путиным, Украина уезжает из США не с пустыми руками, а с почти готовым соглашением на приобретение 25 систем Patriot.

В этом заключаются хорошие для нас новости, потому что несмотря на весь цирк нужные нам процессы происходят и стратегия "проси как можно больше – получишь, сколько надо" работает. "Томагавк" – это действительно классно, но кроме этих ракет есть еще и, например, F-16, ракеты JASSM и еще много всего другого, с чем Украина будет иметь меньше проблем с адаптацией и не будет зависеть от количества.

Эта стратегия, стоит признать, работает в обе стороны, потому что тот же Путин так испугался возможности предоставления "Томагавков", что, похоже, забыл упрекнуть Трампа в том, что США предоставляют Украине разведывательные данные о стратегических целях на территории России, а не только на Донбассе или в Крыму.

К маленьким, но важным плюсам, которые можно было не заметить на фоне очередного примирения Трампа с Путиным, добавим санкции. Конечно, их могло быть больше, а сами они жестче, но это то, что реально влияет на российскую экономику и способность России вести войну, лишает вариативности и загоняет в ловушку Китая.

Не зря Зеленский во время общения с журналистами напомнил, что сейчас Россия имеет дефицит 71 миллиард долларов, а в следующем году (при условии сохранения текущей тенденции) – почти 100 миллиардов долларов.

Кроме того, США параллельно с восстановлением общения с Путиным также продолжили давление на Европу по конфискации российских активов и так называемого репарационного кредита (как следствие – 20 октября лидеры ЕС намекнули, что уже согласны "разделить риски", из-за которых так переживала Бельгия). Это также нам играет на руку. Даже очень.

Будапешт-2025: арестуют ли Путина в Будапеште?

Россия все больше действительно превращается в "бумажного тигра", пусть Трамп об этом уже забыл и в Будапеште непременно попытается снова спасти Путина и его "лицо" новым "пис делом". Эксперты уже называют эту встречу не иначе как "Аляска 2.0", с той разницей, что красную дорожку на этот раз перед Путиным будут раскатывать не американские воины, а их собратья по НАТО из Венгрии.

Нельзя не согласиться с Зеленским: Будапешт – ужасное место для встречи Трампа и Путина. И проблема вовсе не в логистике для самолета президента России. Тот выкрутится: летал же на 9 мая в Москву президент Сербии Вучич окружным путем через Кавказ, и этот полетит. Проблема в том, что для Путина это будет домашней площадкой, радостно предоставленной в пользование Орбаном. Тем самым, который покупает российскую нефть и из-за которого Трамп ранее обвинял всю Европу в потакании агрессору.

Венгрия в ситуации с приглашением Путина опозорилась: в соответствии с ордером на арест МУС, она обязана будет арестовать Путина, но не сделает этого. Нарушать Римский статут для Орбана и Венгрии становится плохой традицией – ранее Будапешт проигнорировал ордер в отношении премьера Израиля Нетаньяху, сейчас же готовит то же самое для Путина. Трамп становится в этой ситуации соучастником, который будет прикрывать обоих своим авторитетом.

Даже когда вам кажется, что вы в тупике, он не такой еще и глухой. Это раз. Вторая история – никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу русским, – президент Зеленский объяснил журналистам свои ожидания от потенциальных переговоров в Будапеште.

Конечно, ничего хорошего от такой встречи ждать не стоит. Россия точно попытается перебросить вину за войну на Украину и ЕС, а Трамп в очередной раз радостно на это клюнет. Впрочем, это уже не будет и новый "Будапештский меморандум", потому что Украина не согласится на капитуляцию, а на меньшее Россия не пойдет.

Так что ждем уже через несколько недель новый забег по кругу, а затем – новые попытки Европы и Киева привести Трампа в норму.