Такие мысли Трампа смутили украинскую делегацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Какова позиция Трампа по Украине?
Источники агентства, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что встреча Трампа и Зеленского стала разочарованием для украинского президента. После нее американский лидер публично призвал к прекращению огня на нынешних линиях фронта.
Стоит отметить, что он выступил с этим предложением после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит ни одной территории Москве. Президент США также сказал, что быстрое мирное соглашение является необходимым, что свидетельствует о его стремлении заключить перемирие даже если оно будет на неприемлемых для Киева условиях, предполагает Reuters.
Это было довольно плохо. Сообщение было таким: Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена, если Украина не заключит соглашение с Россией,
– сказал один из источников о встрече.
Зато другой отрицает, что Трамп сказал, что Украина будет "уничтожена". Однако оба источника заявили, что президент США несколько раз употреблял нецензурную лексику.
Агентство предполагает, что на Трампа повлиял телефонный разговор с российским диктатором Путиным 16 октября, после которого американские чиновники предложили Украине отдать России Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской. Однако Киев считает, что отказ от западных частей Донецкой и Луганской областей будет равнозначен "самоубийству".
Заявления Трампа о войне в Украине: коротко о главном
Дональд Трамп заявил, что не обсуждал передачу Донбасса России, а призвал к остановке боевых действий "прямо сейчас". Он считает, что дальнейшие договоренности могут быть достигнуты позже, поскольку регион уже разделен и Россия контролирует около 78% территории.
Президент США считает, что Владимир Путин не остановит войну без получения части территории Украины.
Трамп сказал, что не может отдать все американское оружие Украине, потому что не хочет рисковать безопасностью США. Он также заявил, что не планирует передавать Киеву ракеты Tomahawk, объяснив это приоритетом дипломатических усилий.