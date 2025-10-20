Такие мысли Трампа смутили украинскую делегацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какова позиция Трампа по Украине?

Источники агентства, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что встреча Трампа и Зеленского стала разочарованием для украинского президента. После нее американский лидер публично призвал к прекращению огня на нынешних линиях фронта.

Стоит отметить, что он выступил с этим предложением после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит ни одной территории Москве. Президент США также сказал, что быстрое мирное соглашение является необходимым, что свидетельствует о его стремлении заключить перемирие даже если оно будет на неприемлемых для Киева условиях, предполагает Reuters.

Это было довольно плохо. Сообщение было таким: Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена, если Украина не заключит соглашение с Россией,

– сказал один из источников о встрече.

Зато другой отрицает, что Трамп сказал, что Украина будет "уничтожена". Однако оба источника заявили, что президент США несколько раз употреблял нецензурную лексику.

Агентство предполагает, что на Трампа повлиял телефонный разговор с российским диктатором Путиным 16 октября, после которого американские чиновники предложили Украине отдать России Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской. Однако Киев считает, что отказ от западных частей Донецкой и Луганской областей будет равнозначен "самоубийству".

Заявления Трампа о войне в Украине: коротко о главном