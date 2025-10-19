Дональд Трамп появился в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News. Президента США спросили о территориальных амбициях Владимира Путина, передает 24 Канал.
Что сказал Трамп о намерениях Путина в отношении Украины?
Журналистка Мария Бартиромо спросила у президента, или, по его мнению, Путин согласится остановить войну, не забирая значительной части территории Украины. Трамп ответил отрицательно.
По словам политика, российский лидер не завершит войну, не получив часть украинских территорий.
Он что-то хотел взять. То есть, они воевали, и у него уже немало добытого. Он выиграл определенные территории,
– сказал Трамп.
Что этому предшествовало?
- 16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин провели первый после анкориджского саммита телефонный разговор. Лидеры договорились о встрече в Будапеште.
- Как пишут СМИ, Путин назвал условие для прекращения войны. Он хочет, чтобы Украина отдала ему весь Донбасс. Взамен диктатор якобы готов отказаться от оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.
- Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что Украина не будет дарить свою землю врагу.
- Заметим, что после разговора 16 октября Трамп в очередной раз изменил риторику относительно войны в Украине. Он заявил, что Путин якобы хочет окончания войны, отказал Киеву в передаче "Томагавков" и отложил введение санкций против России.