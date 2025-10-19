Дональд Трамп появился в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News. Президента США спросили о территориальных амбициях Владимира Путина, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о намерениях Путина в отношении Украины?

Журналистка Мария Бартиромо спросила у президента, или, по его мнению, Путин согласится остановить войну, не забирая значительной части территории Украины. Трамп ответил отрицательно.

По словам политика, российский лидер не завершит войну, не получив часть украинских территорий.

Он что-то хотел взять. То есть, они воевали, и у него уже немало добытого. Он выиграл определенные территории,

– сказал Трамп.

Что этому предшествовало?