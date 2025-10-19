Дональд Трамп з'явився у програмі Sunday Morning Futures на каналі Fox News. Президента США спитали про територіальні амбіції Володимира Путіна, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про наміри Путіна щодо України?

Журналістка Марія Бартіромо спитала у президента, чи, на його думку, Путін погодиться зупинити війну, не забираючи значної частини території України. Трамп відповів заперечно.

За словами політика, російський лідер не завершить війну, не отримавши частину українських територій.

Він щось хотів взяти. Тобто, вони воювали, і в нього вже чимало здобутого. Він виграв певні території,

– сказав Трамп.

Що цьому передувало?