Дональд Трамп з'явився у програмі Sunday Morning Futures на каналі Fox News. Президента США спитали про територіальні амбіції Володимира Путіна, передає 24 Канал.
Що сказав Трамп про наміри Путіна щодо України?
Журналістка Марія Бартіромо спитала у президента, чи, на його думку, Путін погодиться зупинити війну, не забираючи значної частини території України. Трамп відповів заперечно.
За словами політика, російський лідер не завершить війну, не отримавши частину українських територій.
Він щось хотів взяти. Тобто, вони воювали, і в нього вже чимало здобутого. Він виграв певні території,
– сказав Трамп.
Що цьому передувало?
- 16 жовтня Дональд Трамп і Володимир Путін провели першу після анкориджського саміту телефонну розмову. Лідери домовилися про зустріч у Будапешті.
- Як пишуть ЗМІ, Путін назвав умову для припинення війни. Він хоче, аби Україна віддала йому увесь Донбас. Натомість диктатор нібито готовий відмовитися від окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.
- Володимир Зеленський своєю чергою наголосив, що Україна не даруватиме свою землю ворогові.
- Зауважимо, що після розмови 16 жовтня Трамп вкотре змінив риторику щодо війни в Україні. Він заявив, що Путін нібито хоче закінчення війни, відмовив Києву у передачі "Томагавків" і відклав запровадження санкцій проти Росії.