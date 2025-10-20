Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор Зеленского с журналистами.

Что сказал Зеленский о стратегии в отношении Трампа?

Президент Украины рассказал, что Владимир Путин работает с Соединенными Штатами Америки, имея большие экономические предложения, имея ресурс страны, который не принадлежит ему, но он использует это как свою частную собственность.

И любой человек, который пришел в политику на время, отведенное законом, а не на время отведенное Богом, понимает, что нельзя продавать или отдавать то, что тебе не принадлежит. Поэтому у нас разный подход с Российской Федерацией. Распродажей Украины никто не будет заниматься,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что американский лидер хочет быстрой победы, окончания войны – и это победа для всех адекватных людей, а Путин хочет тотальной оккупации Украины. И он использует инструменты для того, чтобы сохранять эту неопределенность, чтобы не вводились санкции, чтобы Трамп не ушел во вторичные санкции.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия имеет большую территорию и энергетические проекты, также есть большое количество компаний, которые санкционированы.

"У нас абсолютно разные стартовые позиции. Они агрессоры. Но агрессору, который такой богатый и такой большой, некоторые вещи, если не жить по закону, просто прощаются", – подытожил Президент.

Какие заявления еще сделал украинский лидер?