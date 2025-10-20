В США царят два противоположных настроения. Одни считают, что Россия побеждает на поле боя, а другие – что проигрывает. Среди тех, кто продвигает нарратив о якобы успехах оккупантов на фронте, действующий премьер-министр Венгрии. Об этом сказал Владимир Зеленский на встрече с журналистами по итогам визита в США, передает 24 Канал.

Почему Зеленский против Будапешта как места встречи Путина и Трампа?

Глава государства прокомментировал договоренность Дональда Трампа и Владимира Путина встретиться в Будапеште. Политик считает, что Венгрия – не лучшее место для этих переговоров.

По словам Владимира Зеленского, идея проводить встречу на уровне лидеров в Венгрии принадлежит Стиву Виткоффу. Президент подчеркнул, что он потратил немало времени для того, чтобы убедить спецпосланника Трампа отказаться от этой идеи. Украинский лидер указывал на то, что Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция – гораздо более достойные варианты.

Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное,

– объяснил свою позицию Зеленский.

Он отметил, что переговоры на уровне лидеров – это о войне в Украине, а не о выборах в Венгрии.

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа?