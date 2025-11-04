Про це президент сказав, виступаючи в онлайн форматі на Саміті з розширення ЄС, інформує 24 Канал.
Чи стане Україна членом ЄС у 2030 році?
Зеленському під час Саміту поставили запитання, де будуть Україна та ЄС у 2030 році і чи буде він тим президентом, який приведе Україну до ЄС.
Передусім я вважаю, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись теж здавався фантастикою,
– сказав президент.
На думку Зеленського, буде справедливо, якщо після закінчення війни Україна стане повноправним членом Європейського Союзу.
"Звичайно, я хотів би бути тим президентом, за якого Україна буде в ЄС. Але це, звичайно, не означає, що саме це є головним пріоритетом. Головне – щоб Україна приєдналася до ЄС. А хто буде президентом на той момент – це вже вторинне питання", – зазначив лідер країни.
Вступ України до ЄС: чи підтримує Трамп
- За словами Зеленського, Трамп розуміє, що членство України в ЄС – це вибір українців, адже Україна є географічно, історично є частиною Європи.
- Глава Білого дому підтримує Україну як майбутнього члена ЄС, на чому наголосив Зеленський.
- Він також розповів, що говорив з очільником Білого дому стосовно ветування вступу України до ЄС Угорщиною, на що Дональд Трамп пообіцяв розібратися з цим питанням.