Про це президент сказав, виступаючи в онлайн форматі на Саміті з розширення ЄС, інформує 24 Канал.

Чи стане Україна членом ЄС у 2030 році?

Зеленському під час Саміту поставили запитання, де будуть Україна та ЄС у 2030 році і чи буде він тим президентом, який приведе Україну до ЄС.

Передусім я вважаю, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись теж здавався фантастикою,

– сказав президент.

На думку Зеленського, буде справедливо, якщо після закінчення війни Україна стане повноправним членом Європейського Союзу.

"Звичайно, я хотів би бути тим президентом, за якого Україна буде в ЄС. Але це, звичайно, не означає, що саме це є головним пріоритетом. Головне – щоб Україна приєдналася до ЄС. А хто буде президентом на той момент – це вже вторинне питання", – зазначив лідер країни.

