Какие условия выполнила Украина ради программы?

Такой шаг МВФ откроет путь не только к утверждению пакета финансовой помощи Киеву, но и к поддержке других международных партнеров, пишет Reuters.

Смотрите также Украина живет с огромными долгами: кто больше всего кредитует и есть ли шансы не возвращать деньги

Пресс-секретарь МВФ Джули Козак отметила, что Украина выполнила все предварительные условия, чтобы получить новую программу поддержки. Среди прочего, украинская власть:

приняла государственный бюджет на 2026 год;

подала проект нового Трудового кодекса.

Впрочем, она добавила, что рост экономики страны, вероятно, составит менее 2%.

По словам пресс-секретаря, из-за длительной войны экономика перешла к фазе медленного роста с большим фискальным дефицитом. К тому же усиление российских атак повредило критическую энергетическую и логистическую инфраструктуру.

Вторжение России продолжает наносить тяжелые потери народу и экономике Украины,

– отметила Козак.

Поэтому МВФ внимательно следит за дальнейшей экономической ситуацией.

Важно! В случае одобрения новая программа МВФ заменит действующую объемом в 15,5 миллиарда долларов, которая сейчас уже неактуальна.

Какие изменения произошли в программе?

В то же время новая программа МВФ претерпела изменения с момента предыдущего одобрения.

В прошлом месяце директор МВФ Кристалина Георгиева неожиданно приехала в Киев, где встретилась с украинскими чиновниками, пишет Reuters. После этого она заявила, что с момента договоренностей в ноябре ситуация ухудшилась, поэтому некоторые условия пришлось "калибровать". Хотя основные требования программы останутся неизменными.

Это означает, что Украине все-таки придется повышать налоги для ФОПов, как того требует Фонд, но МВФ пошел на уступки. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что удалось договориться о смягчении условий:

Украине дали год, чтобы найти поддержку в парламенте законопроекта о введении НДС для ФЛП;

Порог на внедрение НДС для физических лиц-предпринимателей повысили с 1 миллиона до 4 миллионов гривен. Аналитики прогнозируют, что эти изменения коснутся около 250 тысяч предпринимателей вместо более 600 тысяч, как планировалось ранее.

Важно! В Украине ожидают, что в ближайшие годы бюджетный дефицит может достичь почти 140 миллиардов долларов. Поэтому новая поддержка от МВФ крайне важна.

Почему рассматривают новую программу МВФ?