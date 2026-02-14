Как изменятся условия по внедрению НДС для ФЛП?

Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время разговора с журналистами, после дискуссий и консультаций, в частности непосредственно с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, договоренности, которые были достигнуты в ноябре прошлого года, были пересмотрены и упрощены.

Читайте также Внешний долг России рекордно вырос за последние 20 лет: откуда он, если денег никто не дает

Свириденко добавила, что украинская программа будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета директоров МВФ.

  • Сейчас договорено, что порог на внедрение НДС для ФЛП повышен до 4 миллионов гривен (ранее речь шла о 1 миллионе гривен – 24 Канал).
  • Сейчас это максимальный действующий в Европе уровень НДС на товары. Таким образом, по предварительным оценкам, изменения не затронут двух третей ФЛП.

Вопрос, когда именно норма вступит в силу, является предметом нашей дальнейшей работы. Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, вероятнее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта,
– заявила премьер-министр.

В целом в законопроект войдут также вопросы относительно цифровых платформ, пошлин на посылки, сохранения военного сбора.

Свириденко напомнила, что программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза.

Отменит ли МВФ условия окончательно?

Подтвердил об уступках МВФ также и нардеп Ярослав Железняк, который заявил, что это решение действительно является беспрецедентным.

Впрочем он отметил, что в этом случае МВФ просто перенес prior actions в маяки, что означает отсрочку срока.

Напоминаю, что prior actions – что надо до программы сделать, а маяки – во время. То есть по факту, отложили срок до середины весны,
– заявил Железняк.

Он также предположил, что такое решение МВФ означает, что все другие требования Всемирного банка, Ukraine Facility и будущие от ЕС, могут восприниматься Радой, как переговорная позиция, которую можно будет оспаривать.

Каковы требования от МВФ?