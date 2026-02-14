Как изменятся условия по внедрению НДС для ФЛП?

Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время разговора с журналистами, после дискуссий и консультаций, в частности непосредственно с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, договоренности, которые были достигнуты в ноябре прошлого года, были пересмотрены и упрощены.

Читайте также Внешний долг России рекордно вырос за последние 20 лет: откуда он, если денег никто не дает

Свириденко добавила, что украинская программа будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета директоров МВФ.

Сейчас договорено, что порог на внедрение НДС для ФЛП повышен до 4 миллионов гривен (ранее речь шла о 1 миллионе гривен – 24 Канал).

Сейчас это максимальный действующий в Европе уровень НДС на товары. Таким образом, по предварительным оценкам, изменения не затронут двух третей ФЛП.

Вопрос, когда именно норма вступит в силу, является предметом нашей дальнейшей работы. Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, вероятнее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта,

– заявила премьер-министр.

В целом в законопроект войдут также вопросы относительно цифровых платформ, пошлин на посылки, сохранения военного сбора.

Свириденко напомнила, что программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза.

Отменит ли МВФ условия окончательно?

Подтвердил об уступках МВФ также и нардеп Ярослав Железняк, который заявил, что это решение действительно является беспрецедентным.

Впрочем он отметил, что в этом случае МВФ просто перенес prior actions в маяки, что означает отсрочку срока.

Напоминаю, что prior actions – что надо до программы сделать, а маяки – во время. То есть по факту, отложили срок до середины весны,

– заявил Железняк.

Он также предположил, что такое решение МВФ означает, что все другие требования Всемирного банка, Ukraine Facility и будущие от ЕС, могут восприниматься Радой, как переговорная позиция, которую можно будет оспаривать.

Каковы требования от МВФ?