Почему это произошло и что означает для экономики России в эфире 24 Канала объяснил экономист Олег Пендзин.

Почему вырос государственный внешний долг России?

Сейчас практически все страны мира имеют дефицит бюджета, то есть превышение расходов над доходами. Его покрывают благодаря внутренним источникам и внешним заимствованиям. Эти деньги позволяют развивать экономику, поэтому наращивание долга является выгодным даже для крупных стран.

Внешний госдолг России, по информации российских СМИ со ссылкой на данные Минфина РФ, впервые с 2006 года вырос до 61,97 миллиарда долларов.

По словам экономиста Олега Пендзина, причиной роста являются не большие займы, а внутренняя переоценка старых долгов, которая произошла на фоне укрепления рубля.

России сегодня никто денег не дает. Речь идет о внутреннем перерасчете. Россия с 22-го года полностью отрезана от международных финансовых рынков,

– говорит эксперт.

Рост долга россияне также объясняют привлечением долгового финансирования. Как отмечает Олег Пендзин, Россия имеет взаиморасчеты с Китаем, но речь идет не о займах, а о товарных позициях. По запросам на кредиты Пекин дважды отказал.

Учитывая финансовую изоляцию после начала полномасштабной войны России для покрытия дефицита пришлось использовать свой Фонд национального благосостояния. Его формировали из части отчислений от проданных на экспорт нефтепродуктов.

В начале активной фазы боевых действий этот фонд составлял около 130 миллиардов долларов. Сейчас там осталось 28 – 29 миллиардов, которые номинированы в юанях. Все, там больше ничего нет. Последние остатки золота они продавали в прошлом году Китаю для того, чтобы стабилизировать государственный бюджет,

– говорит Олег Пендзин.

Справочно: Внешний долг страны – это задолженность, что образуются из-за привлечения иностранного капитала. Страна берет займы и кредиты в международных организациях, например МВФ и Всемирный банк, государств, частных банков, а также выставляет на международный рынок ценные бумаги. Пользуется деньгами, а также постепенно выплачивает основную сумму и проценты.

Как отметил Олег Пендзин, основным бременем для бюджета является не само тело долга, ведь его потом перекредитовывают, а проценты, которые страна должна платить за обслуживание этого кредита.

Что Россия делает для покрытия дефицита бюджета?