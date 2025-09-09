Сколько заимствует Россия?

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в этом году объем государственных заимствований превысит первоначальные планы. Программа заимствований составляет 4,8 триллиона рублей при плановом дефиците бюджета в 3,8 триллиона рублей, однако за семь месяцев он уже достиг 4,9 триллионаа, пишет 24 Канал со ссылкой на Moscow Times.

Смотрите также Курс российского рубля не соответствует реальному состоянию экономики, – СВР

По словам министра, долг остается "небольшим", поэтому его можно увеличить "в разумных пределах". Президент Владимир Путин также заявил, что рост дефицита и госдолга не представляет угрозы.

Важно! На начало августа внутренний долг России составлял 26,5 триллиона рублей, внешний – 54 миллиарда долларов, что в целом соответствует примерно 15% ВВП. Однако обслуживание долга обходится дорого: заимствования сейчас происходят под 14%. В этом году на выплаты по ним потребуется более 3,2 триллиона рублей, или около 8% расходов бюджета.

Силуанов подчеркнул, что рост заимствований ограничен несколькими факторами, включая емкость финансового рынка, высокую стоимость обслуживания и реакцию денежно-кредитной политики.

Чем больше Минфин занимает и тратит, тем более жесткие условия устанавливает Центробанк, повышая ключевую ставку – каждый дополнительный процентный пункт ставки увеличивает расходы бюджета на 200 миллиардов рублей.

Кто покупает российские облигации?

Главными покупателями гособлигаций остаются крупнейшие банки, но их возможности ограничены. В августе наибольшая доля облигаций федерального займа (35%) пришлась на небанковские финансовые организации, банки и другие кредитные учреждения приобрели по 29%.

Важно! Экономисты прогнозируют, что дефицит бюджета может достичь 5–5,5 триллиона рублей, и часть его будет покрыта путем увеличения госдолга, а также использования ликвидности на счетах казначейства.

По расчетам экономистов, даже если половина дополнительного дефицита будет профинансирована через облигации федерального займа то уже в следующем году расходы на обслуживание долга могут вырасти до 3,8 триллиона рублей.

С начала июля по 3 сентября министерство разместило облигации федерального займа на 1,3 триллиона рублей, что составляет 89% от квартальной программы.

Что стоит знать об экономике России?