Скільки запозичує Росія?

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов повідомив, що цього року обсяг державних запозичень перевищить початкові плани. Програма запозичень становить 4,8 трильйона рублів при плановому дефіциті бюджету в 3,8 трильйона рублів, проте за сім місяців він уже досяг 4,9 трильйона, пише 24 Канал з посиланням на Moscow Times.

За словами міністра, борг залишається "невеликим", тому його можна збільшити "в розумних межах". Президент Володимир Путін також заявив, що зростання дефіциту і держборгу не становить загрози.

Важливо! На початок серпня внутрішній борг Росії становив 26,5 трильйона рублів, зовнішній – 54 мільярди доларів, що в цілому відповідає приблизно 15% ВВП. Однак обслуговування боргу обходиться дорого: запозичення зараз відбуваються під 14%. Цього року на виплати за ним буде потрібно понад 3,2 трильйона рублів, або близько 8% витрат бюджету.

Сілуанов підкреслив, що зростання запозичень обмежене кількома факторами, включаючи місткість фінансового ринку, високу вартість обслуговування і реакцію грошово-кредитної політики.

Чим більше Мінфін позичає і витрачає, тим жорсткіші умови встановлює Центробанк, підвищуючи ключову ставку – кожен додатковий процентний пункт ставки збільшує витрати бюджету на 200 мільярдів рублів.

Хто купує російські облігації?

Головними покупцями держоблігацій залишаються найбільші банки, але їх можливості обмежені. У серпні найбільша частка облігацій федеральної позики (35%) припала на небанківські фінансові організації, банки та інші кредитні установи придбали по 29%.

Важливо! Економісти прогнозують, що дефіцит бюджету може досягти 5–5,5 трильйона рублів, і частина його буде покрита шляхом збільшення держборгу, а також використання ліквідності на рахунках казначейства.

За розрахунками економістів, навіть якщо половина додаткового дефіциту буде профінансована через облігації федеральної позики то вже наступного року витрати на обслуговування боргу можуть зрости до 3,8 трильйона рублів.

З початку липня по 3 вересня міністерство розмістило облігації федеральної позики на 1,3 трильйона рублів, що становить 89% від квартальної програми.

Що варто знати про економіку Росії?