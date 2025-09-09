Що відбувається з курсом рубля?

Курс російського рубля, за оцінками Служби зовнішньої розвідки України, сьогодні не відображає реального стану економіки та вже створює ризики для бюджету країни, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СЗР.

Як зазначається, сильний рубль знижує експортні доходи, перш за все від продажу нафти, що призвело до значного зростання дефіциту бюджету РФ за підсумками першого півріччя.

У російському Мінфіні не виключають скорочення витрат на тлі падіння цін на енергоресурси.

У "Сбербанку" визнають, що рубль зараз "переукріплений", і до кінця року курс може становити 85–90 рублів за долар. Водночас кілька місяців тому називали рівноважним показником близько 100 рублів за долар,

– йдеться в повідомленні.

Чим небезпечне зміцнення рубля для Білорусі?

Для Білорусі зміцнення російської валюти означає потенційне зростання курсу долара до 3,4–3,5 білоруських рублів. Національний банк республіки заздалегідь нарощує резерви: з початку року у тверду валюту переведено понад мільярд доларів, а золото-валютні резерви досягли рекордних 12,4 мільярда доларів.

Утім довго утримувати стабільність білоруської валюти не вийде. Значна різниця у вартості білоруського та російського рублів негативно вдарить по білоруському експорту,

– додали аналітики СЗР.

Таким чином, обидві країни опинилися у валютній пастці: сильний рубль тисне на бюджет Росії, а Білорусь стикається з ризиком втрати конкурентоспроможності своєї економіки.

