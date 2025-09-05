Як Росія втратила контроль за нафтовим ринком?

Росія більше не може самостійно диктувати умови на ринку нафти та перетворюється на сировинний придаток для азіатських покупців. Пише 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, санкції США і ЄС значно звузили можливості Москви, а ключовими контрагентами стали Індія і Китай. При цьому саме вони формують правила гри.

Обсяги постачання до Індії впали з 1,8 млн барелів на добу у 2024-му до 1,1 млн у вересні 2025-го. Делі вимагає додаткових знижок і розрахунків у неконвертованих рупіях. Американські тарифи на індійські товари за російську нафту вже сягнули 50%,

– зазначив Коваленко.

За словами очільника ЦПД РНБО, Китай, навпаки, збільшив імпорт російської сировини – з 50 тисяч барелів у серпні до 420 тисяч у вересні. Однак закупівлі здійснюються тільки за умови істотних дисконтів – в середньому на 5-6 доларів нижче котирувань Brent.

Фактично Москва більше не може диктувати ціни чи умови. Її партнери,

– додав Коваленко.

Керівника Центру протидії дезінформації РНБО підкреслив, що в таких умовах Кремль виявився позбавленим економічного маневру.

За його словами, країни Азії переслідують виключно прагматичні інтереси – купують нафту дешевше, утримують Росію залежно від своїх умов і не пропонують жодних відповідних

Що ще варто знати про нафтовий ринок та Росію?