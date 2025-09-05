Як Росія втратила контроль за нафтовим ринком?
Росія більше не може самостійно диктувати умови на ринку нафти та перетворюється на сировинний придаток для азіатських покупців. Пише 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
Дивіться також Зниження відчутне: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз
За його словами, санкції США і ЄС значно звузили можливості Москви, а ключовими контрагентами стали Індія і Китай. При цьому саме вони формують правила гри.
Обсяги постачання до Індії впали з 1,8 млн барелів на добу у 2024-му до 1,1 млн у вересні 2025-го. Делі вимагає додаткових знижок і розрахунків у неконвертованих рупіях. Американські тарифи на індійські товари за російську нафту вже сягнули 50%,
– зазначив Коваленко.
За словами очільника ЦПД РНБО, Китай, навпаки, збільшив імпорт російської сировини – з 50 тисяч барелів у серпні до 420 тисяч у вересні. Однак закупівлі здійснюються тільки за умови істотних дисконтів – в середньому на 5-6 доларів нижче котирувань Brent.
Фактично Москва більше не може диктувати ціни чи умови. Її партнери,
– додав Коваленко.
Керівника Центру протидії дезінформації РНБО підкреслив, що в таких умовах Кремль виявився позбавленим економічного маневру.
За його словами, країни Азії переслідують виключно прагматичні інтереси – купують нафту дешевше, утримують Росію залежно від своїх умов і не пропонують жодних відповідних
Що ще варто знати про нафтовий ринок та Росію?
- Президент Росії Володимир Путін висловився про можливість зростання бюджетного дефіциту. Він вважає низьке боргове навантаження прийнятним і таким, що дозволяє такий крок. Путін наголосив, що для наповнення бюджету необхідно підвищувати ефективність виробництва, а не вдаватися до підвищення податків.
- Водночас Центробанк Росії попередив про ризик економічного колапсу. За його прогнозом, кризовий сценарій може розвинутися через погіршення зовнішньої кон'юнктури, зокрема введення додаткових санкцій. У ЦБ зазначили, що ймовірність такого розвитку подій залишається невисокою, проте вона значно зросла в порівнянні з минулим роком.
- При цьому Москва уклала додаткову угоду на постачання нафти до Китаю. Найбільший російський виробник нафти, компанія "Роснєфть", буде прокачувати сировину через територію Казахстану. За умовами нової угоди, щороку до Китаю буде постачатися до 2,5 мільйона тонн нафти.