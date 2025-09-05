Как Россия потеряла контроль за нефтяным рынком?
Россия больше не может самостоятельно диктовать условия на рынке нефти и превращается в сырьевой придаток для азиатских покупателей. Пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, санкции США и ЕС значительно сузили возможности Москвы, а ключевыми контрагентами стали Индия и Китай. При этом именно они формируют правила игры.
Объемы поставок в Индию упали с 1,8 млн баррелей в сутки в 2024-м до 1,1 млн в сентябре 2025-го. Дели требует дополнительных скидок и расчетов в неконвертируемых рупиях. Американские тарифы на индийские товары за российскую нефть уже достигли 50%,
– отметил Коваленко.
По словам главы ЦПД СНБО, Китай, наоборот, увеличил импорт российского сырья – с 50 тысяч баррелей в августе до 420 тысяч в сентябре. Однако закупки осуществляются только при условии существенных дисконтов – в среднем на 5-6 долларов ниже котировок Brent.
Фактически Москва больше не может диктовать цены или условия. Ее партнеры,
– добавил Коваленко.
Руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО подчеркнул, что в таких условиях Кремль оказался лишенным экономического маневра.
По его словам, страны Азии преследуют исключительно прагматические интересы – покупают нефть дешевле, удерживают Россию в зависимости от своих условий и не предлагают никаких ответных
Что еще стоит знать о нефтяном рынке и России?
- Президент России Владимир Путин высказался о возможности роста бюджетного дефицита. Он считает низкую долговую нагрузку приемлемым и таким, что позволяет такой шаг. Путин отметил, что для наполнения бюджета необходимо повышать эффективность производства, а не прибегать к повышению налогов.
- В то же время Центробанк России предупредил о риске экономического коллапса. По его прогнозу, кризисный сценарий может развиться из-за ухудшения внешней конъюнктуры, в частности введения дополнительных санкций. В ЦБ отметили, что вероятность такого развития событий остается невысокой, однако она значительно возросла по сравнению с прошлым годом.
- При этом Москва заключила дополнительное соглашение на поставку нефти в Китай. Крупнейший российский производитель нефти, компания "Роснефть", будет прокачивать сырье через территорию Казахстана. По условиям нового соглашения, ежегодно в Китай будет поставляться до 2,5 миллиона тонн нефти.