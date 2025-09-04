Як працювала схема контрабанди?
Мережа працювала переважно шляхом таємного змішування іранської нафти з іракською та продажу, повідомяє 24 Канал з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.
Валід Халед Хамід ас-Самарраї – громадянин Іраку та Сент-Кітс і Невіс, є бізнесменом з ОАЕ. Він керує мережею компаній, що управляють суднами для продажу іранської нафти на міжнародних ринках. За попередніми оцінками, мережа ас-Самарраї щорічно генерує близько 300 мільйонів доларів як для Ірану, так і для його партнерів.
Для управління операціями своєї мережі бізнесмен покладається на дві свої компанії, що базуються в ОАЕ:
- Babylon Navigation DMCC;
- Galaxy Oil FZ LLC.
У той час як Babylon займається логістикою та транспортними аспектами діяльності мережі, Galaxy Oil є основним трейдером енергетичних продуктів на світовому ринку.
Для контрабанди нафти іранського походження "Ас-Самарраї" використовує групу суден, що експлуатуються Babylon – ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO та PAOLA. Вони працюють під прапором Ліберії – для змішування іранської та іракської нафти в морі, шляхом перевезення з судна на судно в Перській затоці та в іракських портах,
– пишуть в Управлінні.
Хоча Babylon управляє цими суднами та експлуатує їх, "Ас-Самарраї" покладається на низку підставних компаній, що базуються на Маршаллових островах – Tryfo Navigation Inc. ( Tryfo ), Keely Shiptrade Limited ( Keely ), Odiar Management SA ( Odiar ), Panarea Marine SA ( Panarea ) та Topsail Shipholding Inc. ( Topsail ).
Щоб приховати діяльність, судна вдавалися до різних методів:
- перевантажень "судно в судно" з іранськими танкерами;
- підробки сигналів автоматичної ідентифікаційної системи, яка передає інформацію про місцеперебування судна.
Загалом мережа танкерів Ірану включає як іранські, так і іноземні судна, які використовуються для ухилення від міжнародних санкцій шляхом приховування постачання нафти. Тепер усі активи аль-Самарраї та його компаній у США або під контролем американців, або заморожені.
Що відомо про видобуток нафти в Ірані?
- У липні США ввели чергові санкції проти контрабанди іранської нафти, зокрема проти компаній, що прихована це робили. Санкції зачепили установи терористичного угрупування "Хезболла" та посадовців, що сприяли цьому.
- Проте, як повідомлялось напередодні, санкції США не працюють. Іран досяг найвищого рівня видобутку нафти за останні 46 років, попри санкції США, і продовжує нарощувати обсяги. Близько 90% іранського нафтового експорту йде до Китаю, а доходи від продажу енергоносіїв досягли 78 мільярдів доларів.
- Також обмеження проти іранської нафти вводить Велика Британія. Країна запровадила санкції проти іранського нафтового олігарха Хосейна Шамхані та пов'язаних з ним компаній за підтримку дестабілізаційної діяльності в інших країнах. Шамхані та його мережа були ключовими гравцями в експорті російської нафти.