Москва хоче, аби мир був прийнятий виключно на їхніх умовах. Політолог Олег Саакян озвучив 24 Каналу думку, що те, що Віткофф приїхав не сам, а з Кушнером, не сподобалося Росії.

Як просуваються переговори?

Олег Саакян зазначив, що США залишаються одним з ключових партнерів України. Зокрема, щодо зброї, розвідданих, співпраці. Але водночас у політико-дипломатичному розрізі сьогодні Штати стали інструментом для Росії для розхитування західної коаліції, тиску на Україну, створення внутрішнього напруження серед українців.

Віткофф для Росії є приємнішим. Те, що цього разу він приїхав не сам, а з Кушнером, думаю, для Росії стало не зовсім несподіванкою, але все-таки неприємним фактом. Як свідчить українська делегація, за закритими дверима Кушнер поводив себе значно стриманіше. Там, де Віткофф просто впадав в істерику, просував російський інтерес, то Кушнер дистанціювався і намагався вислухати, займав більш адекватну позицію,

– підкреслив він.

Ймовірно, у США з'являється певне усвідомлення складності російсько-української війни. Можливо, це почало доходити не тільки до профільних аналітиків в Держдепі, в американських службах, а й до найближчого оточення Трампа.

У переговорах немає жодних просувань. Однак американський лідер принаймні до сьогодні був не готовий визнати, що Росія не йде на жодні поступки, а Україна не прогинається.

Зустріч Путіна та Віткоффа: що відомо?