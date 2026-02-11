По кому могут ударить персональные санкции ЕС?

Наложение ЕС новых санкций на российских чиновников и их родственников усложнит им пребывание в Европе и должно подтолкнуть к противостоянию путинскому режиму. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

В официальном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по 20-му пакету санкций данные о персональных ограничениях не указаны. Однако по сообщению расследовательского проекта "Система" со ссылкой на проект документа, в нем будет фигурировать 30 человек.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Им будет сложнее нормально жить в Европе. А мы понимаем, что бы там Россия не говорила, российская элита евроориентирована. Она не ориентируется на другие континенты, разве, возможно, США. Обычно это Европа, и отдыхать любят там. Поэтому эти ограничения очень сильно ударят и в очередной раз подталкивают российскую элиту к тому, чтобы решать кардинально ту ситуацию, в которую их руководство их загнало.

По данным журналистов-расследователей, в санкционный список могут попасть:

Военные

начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко , которые находятся под санкциями Великобритании;

и его заместитель , которые находятся под санкциями Великобритании; директор особой экономической зоны "Алабуга" Тимур Шагивалеев , на территории которой работает несколько предприятий по производству "Шахедов";

, на территории которой работает несколько предприятий по производству "Шахедов"; гендиректор конструктора концерна "Калашников" Владимир Лепин;

Деятели культуры и спорта

рэпер Тимати ( Тимур Юнусов ), которого ЕС обвиняет в распространении российской пропаганды;

( ), которого ЕС обвиняет в распространении российской пропаганды; заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин , который среди прочего, по мнению ЕС, занимается деятельностью департаментов, участвующих в изъятии украинского культурного наследия;

, который среди прочего, по мнению ЕС, занимается деятельностью департаментов, участвующих в изъятии украинского культурного наследия; директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;

экономист, бывший заместитель председателя правительства России и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович ;

; президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ;

; президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ;

; российский боксер Федор Чудинов.

Бизнесмены

бывший сенатор и миллиардер из строительной отрасли Андрей Молчанов ;

; Илья Щербович , которого связывали с соратником Путина и главой "Роснефти" Игорем Сечиным;

, которого связывали с соратником Путина и главой "Роснефти" Игорем Сечиным; Владимир Аветисян, который входил в команду политика Анатолия Чубайса.

Под санкции также могут попасть топ-менеджеры дочерних предприятий "Ростеха". Речь идет об "Объединенной приборостроительной корпорации", холдинг СИБЕР и "Технодинамике".

Что известно о 20-м пакете санкций против России?