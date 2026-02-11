По кому могут ударить персональные санкции ЕС?

Наложение ЕС новых санкций на российских чиновников и их родственников усложнит им пребывание в Европе и должно подтолкнуть к противостоянию путинскому режиму. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

В официальном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по 20-му пакету санкций данные о персональных ограничениях не указаны. Однако по сообщению расследовательского проекта "Система" со ссылкой на проект документа, в нем будет фигурировать 30 человек.

Иван Ус

Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований

Им будет сложнее нормально жить в Европе. А мы понимаем, что бы там Россия не говорила, российская элита евроориентирована. Она не ориентируется на другие континенты, разве, возможно, США. Обычно это Европа, и отдыхать любят там. Поэтому эти ограничения очень сильно ударят и в очередной раз подталкивают российскую элиту к тому, чтобы решать кардинально ту ситуацию, в которую их руководство их загнало.

По данным журналистов-расследователей, в санкционный список могут попасть:

Военные

  • начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко, которые находятся под санкциями Великобритании;
  • директор особой экономической зоны "Алабуга" Тимур Шагивалеев, на территории которой работает несколько предприятий по производству "Шахедов";
  • гендиректор конструктора концерна "Калашников" Владимир Лепин;

Деятели культуры и спорта

  • рэпер Тимати (Тимур Юнусов), которого ЕС обвиняет в распространении российской пропаганды;
  • заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, который среди прочего, по мнению ЕС, занимается деятельностью департаментов, участвующих в изъятии украинского культурного наследия;
  • директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;
  • экономист, бывший заместитель председателя правительства России и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович;
  • президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили;
  • президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков;
  • российский боксер Федор Чудинов.

Бизнесмены

  • бывший сенатор и миллиардер из строительной отрасли Андрей Молчанов;
  • Илья Щербович, которого связывали с соратником Путина и главой "Роснефти" Игорем Сечиным;
  • Владимир Аветисян, который входил в команду политика Анатолия Чубайса.

Под санкции также могут попасть топ-менеджеры дочерних предприятий "Ростеха". Речь идет об "Объединенной приборостроительной корпорации", холдинг СИБЕР и "Технодинамике".

Что известно о 20-м пакете санкций против России?

  • Новый пакет санкций против России содержит полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти, что должно дополнительно сократить ее энергетические доходы, а также усложнить поиск покупателей.
  • В санкционный список добавляют еще 43 судна теневого флота, поэтому их общее количество достигнет 640. Также для России усложнят приобретение танкеров и их техническое обслуживание. Под новые запреты попадут и ледоколы для перевозки сжиженного природного газа.
  • Для дальнейшего ограничения банковской системы России, в список внесли еще 20 ее региональных банков. Также меры будут принимать против криптовалют, компаний, что ими торгуют, и платформ, позволяющих торговлю.
  • ЕС усилит ограничения на экспорт в Россию от резины до тракторов и услуг кибербезопасности. В пакет санкций включены новые запреты на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов.
  • Также впервые ЕС активирует инструмент борьбы с обходом санкций, запретив экспорт любых машин с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции с высоким риском того, что их повторно экспортируют в Россию.