По кому можуть ударити персональні санкції ЄС?
Накладення ЄС нових санкцій на російських чиновників та їхніх родичів ускладнить їм перебування в Європі й має підштовхнути до протистояння путінському режимові. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.
В офіційній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо 20-го пакету санкцій дані щодо персональних обмежень не зазначені. Однак за повідомленням розслідувального проєкту "Система" з посиланням на проєкт документу, у ньому фігуруватиме 30 людей.
Їм буде складніше нормально жити в Європі. А ми розуміємо, що б там Росія не казала, російська еліта євроорієнтована. Вона не орієнтується на інші континенти, хіба, можливо, США. Зазвичай це Європа, і відпочивати люблять там. Тому ці обмеження дуже сильно вдарять і вчергове підштовхують російську еліту до того, щоб розв'язувати кардинально ту ситуацію, у яку їхнє керівництво їх загнало.
За даними журналістів-розслідувачів, до санкційного списку можуть потрапити:
Військові
- начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Олексій Ртищев та його заступник Андрій Марченко, які перебувають під санкціями Великої Британії;
- директор особливої економічної зони "Алабуга" Тимур Шагівалєєв, на території якої працює кілька підприємств з виробництва "Шахедів";
- гендиректор конструктора концерну "Калашніков" Володимир Лепін;
Діячі культури та спорту
- репер Тіматі (Тимур Юнусов), якому ЄС закидає поширення російської пропаганди;
- заступник міністра культури Росії Сергій Обривалін, який серед іншого, на думку ЄС, займається діяльністю департаментів, що беруть участь у вилученні української культурної спадщини;
- директор Ермітажу Михайло Піотровський;
- економіст, колишній заступник голови уряду Росії та президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Аркадій Дворкович;
- президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі;
- президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков;
- російський боксер Федір Чудінов.
Бізнесмени
- колишній сенатор та мільярдер із будівельної галузі Андрій Молчанов;
- Ілля Щербович, якого пов'язували з соратником Путіна та головою "Роснафти" Ігорем Сєчіним;
- Володимир Аветисян, який входив до команди політика Анатолія Чубайса.
Під санкції також можуть потрапити топ-менеджери дочірніх підприємств "Ростеху". Йдеться про "Об'єднану приладобудівну корпорацію", холдинг СІБЕР та "Технодинаміку".
Що відомо про 20-й пакет санкцій проти Росії?
- Новий пакет санкцій проти Росії містить повну заборону на морські перевезення російської сирої нафти, що має додатково скоротити її енергетичні доходи, а також ускладнити пошук покупців.
- До санкційного списку додають ще 43 судна тіньового флоту, тож їхня загальна кількість сягне 640. Також для Росії ускладнять придбання танкерів та їхнє технічне обслуговування. Під нові заборони потраплять і криголами для перевезення скрапленого природного газу.
- Для подальшого обмеження банківської системи Росії, до списку внесли ще 20 її регіональних банків. Також заходів вживатимуть проти криптовалют, компаній, що ними торгують, та платформ, що дозволяють торгівлю.
- ЄС посилить обмеження на експорт до Росії від гуми до тракторів і послуг кібербезпеки. У пакет санкцій включені нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критично важливих мінералів.
- Також вперше ЄС активує інструмент боротьби з обходом санкцій, заборонивши експорт будь-яких машин з числовим програмним керуванням і радіостанцій до юрисдикцій з високим ризиком того, що їх повторно експортують до Росії.