Військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що США вже тимчасово зняли санкції на російську нафту, яка перебувала в морі. Також Штати періодично знімають обмеження проти білоруських підприємств.

Росія може готуватися до агресії проти Європи

За словами Жовтенка, Росія заробляє значні кошти на тлі нестабільності з цінами на нафту. Звісно, вони не зможуть перекрити теперішній дефіцит бюджету. Але додаткові кошти явно дозволять ворогу почуватися краще.

Звісно, що такі рішення можуть дати Росії поштовх до гібридної агресії проти країн Європи. Цих грошей достатньо, щоб купити через Білорусь певні технології або підсипати щось Кім Чен Ину,

– зазначив Жовтенко.

При цьому вибір моменту для гібридної агресії проти країн Європи залежить від геополітики. Росія вичікує, чим закінчиться ситуація з мирними переговорами щодо Ірану і як підуть далі відносини між США та Європою.

