Про це повідомляє Politico.

Як Трамп ділить НАТО на "хороших і поганих"?

Цю ідею опрацьовували напередодні візиту генсека НАТО Марка Рютте до США. План передбачає аналіз внеску кожної держави-члена та розподіл їх за рівнями лояльності й участі.

Як зазначають дипломати, підхід нагадує своєрідний список "неслухняних і зразкових" партнерів. Ще раніше глава Пентагону Піт Хегсет натякав, що союзники, які активно підтримують США, можуть розраховувати на преференції, тоді як пасивні – на наслідки.

Серед тих, хто отримав позитивну оцінку, називають Польщу, Румунію, країни Балтії та частково Німеччину. Зокрема, Румунія надала свою авіабазу для операцій, а Польща фінансує значну частину витрат на перебування на своїй території 10 000 американських військових. Також відзначають внесок Болгарії у логістику.

Натомість Іспанія, Франція та Велика Британія, за даними ЗМІ, не підтримали або затягнули виконання запитів США під час іранської кампанії.

Конкретних рішень щодо "покарання" поки не ухвалено, але розглядаються різні варіанти – від передислокації американських військ до скорочення військової співпраці чи обмеження постачання озброєнь.

У Білому домі вже дали зрозуміти, що позицію союзників запам’ятають. За словами представниці адміністрації Анни Келлі, Вашингтон врахує поведінку партнерів під час операції "Епічна лють".

