Про це Рютте розповів в інтерв'ю для Welt am Sonntag.

Чи можуть США справді покинути НАТО?

Заяви генсека НАТО пролунали на тлі регулярної критики Альянсу з боку президента США Дональда Трампа, який дорікає союзникам за небажання підтримати його у війні проти Ірану.

Я не бачу ймовірності того, що США покинуть НАТО... президент Трамп явно розчарований деякими членами НАТО. І я розумію його розчарування,

– сказав генсек.

Водночас він підкреслив потребу в посиленні ролі Європи всередині Альянсу – зокрема через розвиток оборонної промисловості та збільшення інвестицій у безпеку. Рютте закликав фінансові установи активніше вкладатися в оборонний сектор, підкресливши його ключове значення для безпеки.

Окремо генсек звернув увагу на ядерне стримування, зазначивши, що саме ядерна парасолька США залишається основою безпеки Європи. Водночас він додав, що потенціал Франції та Великої Британії також відіграє важливу роль у системі стримування.

"Ядерне стримування НАТО є сильним і необхідним елементом нашої колективної оборони, яка складається з відповідного поєднання ядерних і звичайних засобів оборони, а також засобів протиракетної оборони, доповнених космічними та кіберможливостями", – резюмував Марк Рютте.

