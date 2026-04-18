Об этом Рютте рассказал в интервью для Welt am Sonntag.

Могут ли США действительно покинуть НАТО?

Заявления генсека НАТО прозвучали на фоне регулярной критики Альянса со стороны президента США Дональда Трампа, который упрекает союзников за нежелание поддержать его в войне против Ирана.

Я не вижу вероятности того, что США покинут НАТО... президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО. И я понимаю его разочарование,

– сказал генсек.

В то же время он подчеркнул потребность в усилении роли Европы внутри Альянса – в частности через развитие оборонной промышленности и увеличение инвестиций в безопасность. Рютте призвал финансовые учреждения активнее вкладываться в оборонный сектор, подчеркнув его ключевое значение для безопасности.

Отдельно генсек обратил внимание на ядерное сдерживание, отметив, что именно ядерный зонтик США остается основой безопасности Европы. В то же время он добавил, что потенциал Франции и Великобритании также играет важную роль в системе сдерживания.

"Ядерное сдерживание НАТО является сильным и необходимым элементом нашей коллективной обороны, которая состоит из соответствующего сочетания ядерных и обычных средств обороны, а также средств противоракетной обороны, дополненных космическими и кибервозможностями", – резюмировал Марк Рютте.

