Риторика Дональда Трампа относительно НАТО, которая ранее выглядела определенной попыткой американского президента усилить Альянс через открытое давление на союзников, сегодня вошла в новую фазу. Сейчас Трамп целенаправленно подрывает единство внутри НАТО, открыто заявляя о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО.

24 Канал проанализировал кризис в отношениях США с союзниками, его причины и последствия, а также то, как угрозы Трампа вывести США из НАТО влияют на решимость Кремля начать открытую войну против Европы.

Дональд Трамп ослабляет НАТО: почему США критикуют союзников и как это влияет на оборону Европы?

Триггером для кризиса стала война США и Израиля против Ирана. Белый дом открыто обвинил европейских союзников в "недостаточной поддержке", а сам Трамп назвал НАТО "разочарованием" и "бумажным тигром", фактически поставив под сомнение готовность США выполнять союзнические обязательства перед Европой.

Впрочем, с чисто формальной точки зрения сценарий выхода США из НАТО выглядит малореалистичным. Законодательство Соединенных Штатов ограничивает президента в самостоятельном решении при выводе США из Альянса без одобрения Конгресса. Однако это не означает, что НАТО защищено от других деструктивных действий со стороны Вашингтона.

Администрация президента Трампа до сих пор имеет возможности парализовать Альянс через менее открытые, но не менее ощутимые шаги. В частности, через блокирование ключевых решений, сокращение финансирования или участия США в делах НАТО или же через отзыв американских офицеров из структур внутри Альянса.



Военные США прибывают в Германию в рамках усиления сил НАТО в 2022 году / Фото с сайта Нацгвардии США

Собственно, первые сигналы относительно такого подхода американцев уже постепенно становятся реальностью. По данным Reuters, Белый дом рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Европе, который сейчас насчитывает около 80 тысяч военных и является существенным сдерживающим фактором от внешней агрессии со стороны России.

Такой шаг фактически оставляет беззащитным восточный фланг НАТО, где пограничные с Россией страны критически рассчитывают на так называемый американский зонтик, а также на принципы коллективной обороны, заложенные в саму суть Североатлантического альянса. Стоит также ожидать, что в случае отсутствия вовлеченности Штатов в оборону тех же стран Балтии защищать восточный фланг откажутся и ряд западноевропейских стран.

В то же время Белый дом уже официально говорит о "пересмотре роли США в НАТО" после войны с Ираном, которую в администрации Трампа называют своеобразным тестом для союзников – тестом, который они, по оценке Вашингтона, провалили. Дональд Трамп и его аппарат будто намеренно подменяет фундамент, на котором держится НАТО, ведь, вместо принципа коллективной обороны, союзникам предлагается принцип лояльности к американским военным кампаниям за рубежом.



Дональд Трамп общается с Марком Рютте в Овальном кабинете / Фото: Белый дом

Сразу после разгара этого кризиса исправить ситуацию попытался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, известный своими положительными отношениями с самим Трампом и уникальной способностью к убеждению раздражительного американского президента. Рютте отметил, что, несмотря на все утечки в СМИ о якобы жестком разговоре с Трампом на повышенных тонах, ему удалось убедить президента США отказаться от радикальных решений, а самому Трампу якобы было полезно во время этого диалога немного выпустить пар.

Но, несмотря на все усилия Рютте, Трамп продолжает открыто критиковать союзников и упрекать их за отсутствие поддержки. В итоге это создает опасный момент в истории Альянса, когда формально НАТО будет продолжать существовать, однако испытывает настолько глубокое внутреннее ослабление, что в конце концов постепенно теряет свою ключевую функцию – гарантию безопасности, в которой так остро нуждается Европа.

Европейцы уже не надеются на США: как Европа готовится к оборонной автономии и какова роль Украины?

Пока в Вашингтоне продолжают риторически атаковать союзников, европейские столицы постепенно готовятся к худшему сценарию. Обсуждение кризиса внутри НАТО все больше склоняется к обсуждению альтернативного формата коллективной обороны в отсутствие США, некоего сугубо европейского НАТО.

По сообщению The Wall Street Journal, в ЕС активно разрабатывается сценарий плана Б по созданию оборонной архитектуры, способной функционировать даже в случае фактического отмежевания США от Альянса. Пока речь не идет о фактическом демонтаже НАТО, однако планируется изменить ключевые элементы Альянса, в частности логистику и управление войсками – функции, которые сегодня обеспечивают преимущественно Штаты.



Военные учения сил НАТО / Фото Getty Images

Несколько лет назад такая идея выглядела бы политически самоубийственной, особенно для Германии, которая долгое время отдавала свою безопасность на аутсорс американцам, направляя бюджеты на социальные расходы и зеленый переход. Сегодня же Берлин стоит в авангарде усиления оборонной автономии Европы, частично признавая тот факт, что американский зонтик больше не является устойчивым гарантом безопасности именно из-за изменчивости политики Соединенных Штатов.

Впрочем, политические декларации – это одно, а реальные возможности – совсем другое. Несмотря на новое дыхание европейской военной промышленности, наступившее вместе с началом полномасштабного вторжения России против Украины, между намерениями и возможностями европейцев до сих пор остается большая пропасть.

Как отмечают аналитики, НАТО без США теряет ключевые элементы своей военной силы. США обеспечивают союзниками львиную часть логистики и разведки, а ядерный арсенал в Европе имеют только Франция и Великобритания, и он даже суммарно не позволит перекрыть количество аналогичного оружия у потенциального противника в лице России. В то же время даже совокупное количество европейских армий до сих пор не способно компенсировать отсутствие американского контингента на континенте.



Украина и Германия заключили 10 соглашений в различных сферах, в том числе – в оборонной / Фото Офиса Президента

Впрочем, свою очередь Украина в этом процессе получает новое стратегическое значение. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо призывает союзников не терять из виду поддержку Киева даже на фоне напряжения с Вашингтоном. Фактически речь идет о признании того, что Украина уже стала частью европейской системы безопасности – независимо от формального членства в Альянсе.

Однако здесь возникает интересный парадокс, ведь чем больше Европа готовится к сценарию обороны без США, тем очевиднее становится, насколько она к нему не готова. Война в Украине показала, что даже базовые вещи, такие как производство боеприпасов или оперативная переброска войск, остаются слабыми местами Альянса. В то же время совместные с ВСУ учения продемонстрировали также глубокие пробелы в готовности европейцев к новому формату войны.

В итоге ЕС оказался в патовой ситуации, когда с одной стороны, европейцы вынуждены готовиться к автономии в обороне, с другой – эта автономия требует лет и ресурсов, которых может не хватить в случае быстрой эскалации со стороны России. И именно этот промежуток неопределенности – между старой системой безопасности, которая постепенно разрушается, и новой, которая еще не успела сформироваться, – становится главным риском для Европы и одновременно окном возможностей для Кремля.

Россия получает новое окно возможностей: как Трамп подыгрывает Кремлю, ослабляя НАТО?

Пока США ссорятся с союзниками, а Европа в быстром темпе ищет новую модель для обеспечения своей безопасности, Россия делает то, что умеет лучше всего, – готовится к новому витку агрессии. Причем речь не только о риторике, которая традиционно в Кремле фокусируется на отрицании своих потенциальных агрессивных намерений, а во вполне конкретных военных шагах.

Москва уже начала масштабную перестройку военной инфраструктуры вблизи своих западных границ. Речь идет о восстановлении Ленинградского военного округа, которое началось еще в 2024-м и только набирает темпы. В то же время Россия постоянно усиливает свои военные группировки неподалеку от государств НАТО, в частности Финляндии и стран Балтии. Этот шаг россияне связывают с расширением Альянса, но одновременно он сигнализирует о подготовке к расширению конфликта.



Россия продолжает развитие военной инфраструктуры вблизи границ Финляндии / инфографика ISW

Аналитики фиксируют не только перегруппировку сил, но и системное изменение подхода. Россия постепенно адаптирует свою армию к противостоянию с НАТО, и, несмотря на войну в Украине, где россиянам ощутимо не хватает ресурсов и, прежде всего, людей, Кремль продолжает создавать новые соединения, формировать мобилизационные резервы и публично смещать фокус с войны против Украины на потенциальную агрессию против Европы.

Россияне прямо врут об использовании Украиной воздушного пространства Европы для пролета беспилотников, поражающих цели на территории России. В то же время российское минобороны публикует список производств на территории Европы, Израиля и Турции, где якобы разрабатываются компоненты для украинского оружия, открыто называя это легитимными целями для российских ударов.

Все это выглядит как подготовка информационного оправдания для потенциальной агрессии, но одновременно – как попытка запугать Европу накануне принятия большого кредита на 90 миллиардов евро для поддержки Украины, решения, которое существенно приблизилось к принятию на фоне проигрыша российского союзника Виктора Орбана на выборах в Венгрии.



В этом контексте даже отключение интернета в Москве или запрет социальных сетей на территории РФ может свидетельствовать о подготовке к новой волне мобилизации, а сами запреты рассматриваются Кремлем как попытка ограничить протестные настроения или взять их под контроль накануне принятия непопулярных решений.

На этом фоне политический кризис внутри НАТО становится для Кремля приятным бонусом. Москва уже активно тестирует решимость Альянса, используя гибридные инструменты – от периодического нарушения воздушного пространства европейских государств своими беспилотниками до провокаций на море и информационного давления. Цель россиян вполне очевидна: они стремятся проверить, способно ли НАТО действовать как единое целое в условиях, когда его ключевой игрок в лице Соединенных Штатов все больше отдаляется от своих союзников.



Швеция обеспокоена намерениями РФ оккупировать острова вблизи страны с целью протестировать ответ НАТО / Фото Getty Images

Впрочем, ключевая опасность заключается даже не в том, что Кремль прямо готовится к полномасштабной войне с НАТО. Как отмечает издание The Economist, одна из главных исторических закономерностей больших войн заключается в том, что они часто начинаются не как запланированный глобальный конфликт, а как цепочка ошибок, неправильных оценок, решений и эскалаций, которые в конце концов выходят из-под контроля.

В нынешних условиях это создает особенно опасную динамику, когда Россия может тестировать НАТО через ограниченные провокации, рассчитывая, что Альянс или не ответит, или ответит нерешительно. Однако каждый подобный инцидент повышает риски критической ошибки.

В результате возникает ситуация, когда, даже если ни одна из сторон не стремится к прямой войне, сама логика постоянной проверки дозволенного делает ее все более вероятной. И чем дольше длится период нестабильности внутри Альянса, чем дольше Россия будет пытаться тестировать НАТО, тем выше риск того, что один из таких инцидентов станет точкой невозврата.