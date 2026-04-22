Як аргументували послаблення санкцій?

Причиною є нібито звернення понад 10 "бідних країн", які постраждали від подорожчання енергоносіїв. Деталі зі слухань у Сенаті в середу, 22 квітня, передає The New York Times.

Дивіться також Дорога нафта не рятує: у якому стані економіка Росії та чому вона не може вибратися з кризи

За даними "Європейської правди", сенатор-демократ Кріс Кунс перед бюджетним комітетом запитав міністра, чому адміністрація спершу відмовлялася продовжувати послаблення нафтових санкцій проти Росії, але згодом все ж зробила це.

У відповідь Бессент визнав, що країна-агресорка отримала додаткові прибутки через це рішення. Водночас, за його словами, без такого кроку ціни на нафту могли б зрости до 150 доларів за барель замість приблизно 100.

До мене звернулися представники понад 10 країн, які є найбільш вразливими та найбіднішими з погляду енергетики. І вони попросили нас продовжити ці санкції,

– виправдовувався міністр фінансів США.

Цікаво! В ексклюзивному коментарі 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, що скасування обмежень на російську нафту – це вимушений крок американців, аби стабілізувати ситуацію з цінами. Наразі від них страждає навіть економіка США, що зокрема впливає на електорат.

Що ще відомо про санкції проти Росії?