Що містить у собі 20-й пакет санкцій проти Росії?

Зазначається, що Угорщина та Словаччина більше не блокуватимуть пакет після ремонту нафтопроводу "Дружба", про що пише Reuters.

Читайте також Словаччина підтримає санкції проти Росії: за якої умови погодять 20-й пакет обмежень

Зокрема повна заборона морських послуг для російської нафти та нафтопродуктів погоджена, але рішення про її впровадження відкладене до узгодження з G7.

Зауважте! Повна заборона надання морських послуг у Європейському Союзі російським суднам, що перевозять нафту й нафтопродукти, не увійшла до 20-го пакета санкцій проти Росії, як попередньо планувалося. Про це повідомили у "Європейській правді".

Також у Reuters повідомили про такі пункти:

Заборона на надання послуг (технічних, фінансових або брокерських) для криголамів і LNG-танкерів під російським прапором відбудеться з 25 квітня 2026 року.

Заборона на послуги для іноземних криголамів та LNG-танкерів, що працюють у Росії – з 1 січня 2027 року.

Заборона на надання послуг LNG-терміналів прямо або опосередковано російським структурам, які більш ніж на 50% контролюються громадянами Росії або російськими компаніями.

Також пакет забороняє транзакції з індонезійським нафтовим портом Карімун та двома російськими портами – Мурманськ і Туапсе. Крім того, додали 46 суден до "тіньового флоту" Росії.

Відзначена ще заборона на прямий і непрямий продаж танкерів російським структурам. А всі продажі повинні містити умову про заборону перепродажу Росії або використання в країні-агресорці.

Ба більше, було додано 120 фізичних і юридичних осіб до санкційного списку. А ще – 56 позицій, що пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, з них 17 – у третіх країнах (Китай, ОАЕ, Білорусь, Центральна Азія). А 36 позицій стосуються енергетики Росії та "тіньового флоту".

Під обмеження також потрапили 7 російських НПЗ:

Туапсинський; Комсомольський; Ангарський; Ачинський; Рязанський; Афіпський; завод "Лукойл"» в Усинську.

Крім того, санкції охопили два нафтовидобувні підприємства: "Башнефть" і "Славнефть", а ще Компанії в ОАЕ, пов’язані з "тіньовим флотом", а також дочірні структури "Роснефти" і "Газпрому".

Заборона стосується транзакцій із ще 20 російськими банками та фінансовими установами третіх країн, які допомагають обходити санкції (у Киргизстані, Лаосі, Азербайджані та Вірменії).

Киргизстан став першою країною, проти якої застосовано інструмент ЄС проти обходу санкцій. Вводиться заборона експорту з ЄС до Киргизстану металорізальних верстатів і комунікаційного обладнання (модеми, роутери тощо).

Цікаво! Серед нових обмежень: ЄС зможе забороняти бізнес із будь-якою компанією чи особою поза ЄС, яка намагається виконувати російські судові вимоги (крім гуманітарних випадків).

Що слід знати про 90 мільярдів євро?