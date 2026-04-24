Военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что США уже временно сняли санкции на российскую нефть, которая находилась в море. Также Штаты периодически снимают ограничения против белорусских предприятий.
Россия может готовиться к агрессии против Европы
По словам Жовтенко, Россия зарабатывает значительные средства на фоне нестабильности с ценами на нефть. Конечно, они не смогут перекрыть нынешний дефицит бюджета. Но дополнительные средства явно позволят врагу чувствовать себя лучше.
Конечно, что такие решения могут дать России толчок к гибридной агрессии против стран Европы. Этих денег достаточно, чтобы купить через Беларусь определенные технологии или подсыпать что-то Ким Чен Ыну,
– отметил Жовтенко.
При этом выбор момента для гибридной агрессии против стран Европы зависит от геополитики. Россия выжидает, чем закончится ситуация с мирными переговорами по Ирану и как пойдут дальше отношения между США и Европой.
Санкции против России: последние новости
- В марте Соединенные Штаты разрешили продавать российскую нефть, которую загрузили на суда до 12 марта. Разрешение должно было действовать в течение 30 дней. США пошли на это решение из-за войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива, в результате чего подскочили цены на нефть. В конце концов Штаты продлили это разрешение. Теперь оно будет действовать до 16 мая.
- Американский министр финансов Скотт Бессент объяснил, почему США снова пошли на такое решение. Он убеждал, что к Штатам обратились 10 "бедных стран", которые особенно пострадали от подорожания энергоносителей.
- Президент Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против России. Он отмечал, что каждый доллар из российской нефти идет на войну.