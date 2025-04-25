Викриття таких схем та відстеження постачання стратегічних компонентів може значно ускладнити можливості для російського ВПК та в результаті призвести до зменшення боєздатності армії окупантів, що прямо впливає на безпеку України, передає 24 Канал із посиланнням на розслідування.

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Основні схеми обходу санкцій

Фальсифікація документів і треті країни: Російські компанії активно використовують треті країни для здійснення закупівель. Наприклад, інші держави, такі як Індія або Китай, використовуються як "транзитні" пункти для постачання підсанкційної техніки до Росії. Це дозволяє обійти санкції, оскільки самі ці країни не мають обмежень для торгівлі з Росією.

Так, російська компанія ЕМТ здійснювала закупівлю підсанкційного європейського обладнання через індійську компанію Park Controls & Communications (PCC), а оплата здійснювалася через філію російського Сбербанку в Індії. Індійська компанія фальсифікувала документи, зазначаючи, що вона є кінцевим користувачем обладнання.

Втім, насправді продукція потім переправлялася в Росію для потреб підприємства Зенит-Инвестпром, яке входить до складу "Красногорского завода им. З. О. Зверева".

Довідка: Красногорський завод імені Зверева (КМЗ) є ключовим постачальником військової продукції для Росії. Він виготовляє прицільні системи, тепловізори, лазерні далекоміри і навіть обладнання для космічних апаратів. Завод активно забезпечує російську армію прицільними системами для танків, артилерії, снайперських гвинтівок, а також для авіації та космічних апаратів. Тим часом Зенит-Инвестпром виступає компанією-посередником між материнським КМЗ і іншими російськими та іноземними постачальниками, які постачають іноземні компоненти та обладнання в обхід міжнародних санкцій до Росії.

Модифікація документації і заміна брендів: Інший підхід до обходу санкцій – зміна найменування обладнання або брендів. Це ускладнює процес ідентифікації товару та накладання санкцій.

Наприклад, російська компанія ЮМАК у співпраці з Зенит-Инвестпром змінювала найменування обладнання італійської компанії SAMS S.r.l. на обладнання, що належить нібито турецькій компанії OTASIS MACHINERY, що дозволяло уникати санкцій та зменшувати ризики для постачальників.

Імпорт через "посередників": Російські компанії часто створюють нові структури – посередники для обходу санкційних обмежень. Наприклад, компанії, які не перебувають під санкціями, виконують роль торгових посередників для постачання стратегічних товарів в Росію.

Наприклад, Зенит-Инвестпром та інші компанії, пов'язані з КМЗ, регулярно працюють з посередниками, щоб замістити імпортні компоненти для виробництва військової техніки, таких як верстати з ЧПУ, точні вимірювальні інструменти, лазери та інші критичні деталі.

Так, іноземні компоненти для Зенит-Инвестпром постачає компанія "ЮМАК".

Довідка: ЮМАК займається постачанням високоточного обладнання, зокрема верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ), токарних, фрезерних і шліфувальних машин. Після введення санкцій проти Росії в 2022 році компанія стала партнером китайської компанії Dongguan Qiandao. Основною продукцією, яку постачає ЮМАК, є токарні верстати з ЧПУ (німецькі GDW, Spinner), електроерозійні верстати (японські FANUC Robocut), шліфувальні та заточувальні верстати (китайські Dongguan Qiandao), універсальні токарні верстати (російські), фрезерні центри (тайванські Litz, PROMPT).

Пряме постачання через китайські компанії: Інший поширений метод обходу санкцій – це закупівля техніки і компонентів з країн, де санкції до Росії менш жорсткі або не діють взагалі, таких як Китай.

Компанія ЮМАК ввозила верстати з Китаю для Зенит-Инвестпрому. Зокрема, були поставлені китайські 5-осьові верстати для заміщення європейських аналогів. Ці верстати використовувалися для виробництва продукції для ВПК Росії.