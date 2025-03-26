Росії вдається купувати вибухівку попри санкції
Про це свідчать документи, які бачили працівники Bloomberg, пише 24 Канал з посиланням на видання.
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Згідно з документами, десятки тисяч тонн азотної кислоти та суміші азотно-сірчаної кислоти були замовлені для підприємств, які підконтрольні АТ "Спецхімія". Йдеться про один з найбільших виробників вибухівки в Росії.
Замовлення для підприємств були розміщені у дочірніх компаніях виробників добрив EuroChem Group AG та UralChem JSC. Ці види кислот є ключовими компонентами тротилу, пороху та інших вибухових речовин, необхідних Росії для війни проти України.
Чому компаніям вдалося уникнути санкцій?Однак EuroChem та UralChem поки що уникли найжорсткіших санкцій США та Європи. Річ у тім, що їхня продукція є критично важливою для сільського господарства та глобального постачання продовольства.
Багато з заводів, зазначених у документах, вже були піддані санкціям. Водночас ці заводи також виробляють вибухові речовини для цивільного використання.
Nick Reynolds, військовий аналітик з Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), сказав, що санкції щодо EuroChem та UralChem складно запровадити через їхню важливу роль у глобальному аграрному секторі.
Це товари, які важко контролювати через їхню масовість. Якщо навіть їх і спробують обмежити, Росія просто створить нові фірми-прокладки в інших країнах, готових закрити цю прогалину,
– пояснює він.
Водночас документи, які містять реєстраційні номери замовлень, свідчать про те, що постачання кислот підтверджені. Вони будуть здійснені протягом року.
Зверніть увагу! Зокрема EuroChem заявив у коментарі Bloomberg, що компанія є "важливою частиною глобальної продовольчої безпеки" та "не є частиною оборонного сектору російської економіки".
Хто володіє компаніями
UralChem контролюється родиною Дмитра Мазепіна, який перебуває під санкціями ЄС. У 2023 році Володимир Путін нагородив Мазепіна Орденом Олександра Невського.
EuroChem має зв'язки із сім’єю Андрія Мельниченка. Після запровадження санкцій з боку США, Євросоюзу та Великої Британії він відмовився від статусу бенефіціара трасту, який володіє акціями компанії через холдингову структуру.
Цікаво! Обидві компанії є великими постачальниками азотних добрив, а азотна кислота здебільшого використовується для виробництва аміачної селітри – ключового компонента у виробництві хімікатів, що застосовуються в сільському господарстві.
Що відомо про ключові складові вибухівки
У тексті йдеться про те, що азотна кислота є основним компонентом пластичної вибухівки RDX та нітроцелюлози, яка є ключовим інгредієнтом у виробництві пороху. Нітроцелюлоза (або "гарматна бавовна") — це головний елемент у порохових зарядах для сучасних артилерійських снарядів. Для одного снаряда потрібно близько 12 кг пороху.
Згідно з розрахунками Bloomberg, обсяги азотної кислоти, що надійдуть у підрозділи "Ростеху" цього року, дозволять Росії виготовляти щонайменше 6 500 артилерійських снарядів калібру 152 мм на день. А у 2024 році Росія має можливість виробляти або модернізувати 3–4 мільйони артилерійських снарядів на рік.
Зауважте! Суміш азотної та сірчаної кислот використовується для виробництва тринітротолуолу (TNT) — основного компонента багатьох вибухових речовин. Крім того, російська армія також застосовувала його як ракетне паливо.
Чи очікує Росія поставки
Заводи, включаючи Свердловський завод у Дзержинську та Бієйський олеумний завод, очікують поставки кислот цього року. Про це свідчать документи, на які посилається Bloomberg.
Багато з цих підприємств вже перебувають під санкціями через постачання матеріалів російському оборонному сектору. Серед них:
- Солікамський завод "Урал";
- Тамбовський пороховий завод;
- Пермський пороховий завод;
- Казанський державний пороховий завод.