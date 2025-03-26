Росії вдається купувати вибухівку попри санкції

Про це свідчать документи, які бачили працівники Bloomberg, пише 24 Канал з посиланням на видання.

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Згідно з документами, десятки тисяч тонн азотної кислоти та суміші азотно-сірчаної кислоти були замовлені для підприємств, які підконтрольні АТ "Спецхімія". Йдеться про один з найбільших виробників вибухівки в Росії.

Замовлення для підприємств були розміщені у дочірніх компаніях виробників добрив EuroChem Group AG та UralChem JSC. Ці види кислот є ключовими компонентами тротилу, пороху та інших вибухових речовин, необхідних Росії для війни проти України.

Чому компаніям вдалося уникнути санкцій? Однак EuroChem та UralChem поки що уникли найжорсткіших

Багато з заводів, зазначених у документах, вже були піддані санкціям. Водночас ці заводи також виробляють вибухові речовини для цивільного використання. Однак EuroChem та UralChem поки що уникли найжорсткіших санкцій США та Європи. Річ у тім, що їхня продукція є критично важливою для сільського господарства та глобального постачання продовольства.Багато з заводів, зазначених у документах, вже були піддані санкціям. Водночас ці заводи також виробляють вибухові речовини для цивільного використання.

Nick Reynolds, військовий аналітик з Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), сказав, що санкції щодо EuroChem та UralChem складно запровадити через їхню важливу роль у глобальному аграрному секторі.

Це товари, які важко контролювати через їхню масовість. Якщо навіть їх і спробують обмежити, Росія просто створить нові фірми-прокладки в інших країнах, готових закрити цю прогалину,

– пояснює він.

Водночас документи, які містять реєстраційні номери замовлень, свідчать про те, що постачання кислот підтверджені. Вони будуть здійснені протягом року.

Зверніть увагу! Зокрема EuroChem заявив у коментарі Bloomberg, що компанія є "важливою частиною глобальної продовольчої безпеки" та "не є частиною оборонного сектору російської економіки".

Хто володіє компаніями

UralChem контролюється родиною Дмитра Мазепіна, який перебуває під санкціями ЄС. У 2023 році Володимир Путін нагородив Мазепіна Орденом Олександра Невського.

EuroChem має зв'язки із сім’єю Андрія Мельниченка. Після запровадження санкцій з боку США, Євросоюзу та Великої Британії він відмовився від статусу бенефіціара трасту, який володіє акціями компанії через холдингову структуру.

Цікаво! Обидві компанії є великими постачальниками азотних добрив, а азотна кислота здебільшого використовується для виробництва аміачної селітри – ключового компонента у виробництві хімікатів, що застосовуються в сільському господарстві.

Що відомо про ключові складові вибухівки

У тексті йдеться про те, що азотна кислота є основним компонентом пластичної вибухівки RDX та нітроцелюлози, яка є ключовим інгредієнтом у виробництві пороху. Нітроцелюлоза (або "гарматна бавовна") — це головний елемент у порохових зарядах для сучасних артилерійських снарядів. Для одного снаряда потрібно близько 12 кг пороху.

Згідно з розрахунками Bloomberg, обсяги азотної кислоти, що надійдуть у підрозділи "Ростеху" цього року, дозволять Росії виготовляти щонайменше 6 500 артилерійських снарядів калібру 152 мм на день. А у 2024 році Росія має можливість виробляти або модернізувати 3–4 мільйони артилерійських снарядів на рік.

Зауважте! Суміш азотної та сірчаної кислот використовується для виробництва тринітротолуолу (TNT) — основного компонента багатьох вибухових речовин. Крім того, російська армія також застосовувала його як ракетне паливо.

Чи очікує Росія поставки

Заводи, включаючи Свердловський завод у Дзержинську та Бієйський олеумний завод, очікують поставки кислот цього року. Про це свідчать документи, на які посилається Bloomberg.

Багато з цих підприємств вже перебувають під санкціями через постачання матеріалів російському оборонному сектору. Серед них: