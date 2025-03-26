России удается покупать взрывчатку несмотря на санкции
Об этом свидетельствуют документы, которые видели работники Bloomberg, пишет 24 Канал со ссылкой на издание.
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Согласно документам, десятки тысяч тонн азотной кислоты и смеси азотно-серной кислоты были заказаны для предприятий, которые подконтрольны АО "Спецхимия". Речь идет об одном из крупнейших производителей взрывчатки в России.
Заказы для предприятий были размещены в дочерних компаниях производителей удобрений EuroChem Group AG и UralChem JSC. Эти виды кислот являются ключевыми компонентами тротила, пороха и других взрывчатых веществ, необходимых России для войны против Украины.
Почему компаниям удалось избежать санкций?Однако EuroChem и UralChem пока избежали самых жестких санкций США и Европы. Дело в том, что их продукция является критически важной для сельского хозяйства и глобальных поставок продовольствия.
Многие из заводов, указанных в документах, уже были подвергнуты санкциям. В то же время эти заводы также производят взрывчатые вещества для гражданского использования.
Nick Reynolds, военный аналитик из Лондонского Королевского института объединенных служб (RUSI), сказал, что санкции в отношении EuroChem и UralChem сложно ввести из-за их важной роли в глобальном аграрном секторе.
Это товары, которые трудно контролировать из-за их массовости. Если даже их и попытаются ограничить, Россия просто создаст новые фирмы-прокладки в других странах, готовых закрыть этот пробел,
– объясняет он.
В то же время документы, содержащие регистрационные номера заказов, свидетельствуют о том, что поставки кислот подтверждены. Они будут осуществлены в течение года.
Обратите внимание! В частности EuroChem заявил в комментарии Bloomberg, что компания является "важной частью глобальной продовольственной безопасности" и "не является частью оборонного сектора российской экономики".
Кто владеет компаниями
UralChem контролируется семьей Дмитрия Мазепина, который находится под санкциями ЕС. В 2023 году Владимир Путин наградил Мазепина Орденом Александра Невского.
EuroChem имеет связи с семьей Андрея Мельниченко. После введения санкций со стороны США, Евросоюза и Великобритании он отказался от статуса бенефициара траста, который владеет акциями компании через холдинговую структуру.
Интересно! Обе компании являются крупными поставщиками азотных удобрений, а азотная кислота в основном используется для производства аммиачной селитры – ключевого компонента в производстве химикатов, применяемых в сельском хозяйстве.
Что известно о ключевых составляющих взрывчатки
В тексте говорится о том, что азотная кислота является основным компонентом пластической взрывчатки RDX и нитроцеллюлозы, которая является ключевым ингредиентом в производстве пороха. Нитроцеллюлоза (или "пушечный хлопок") - это главный элемент в пороховых зарядах для современных артиллерийских снарядов. Для одного снаряда требуется около 12 кг пороха.
Согласно расчетам Bloomberg, объемы азотной кислоты, которые поступят в подразделения "Ростеха" в этом году, позволят России изготавливать по меньшей мере 6 500 артиллерийских снарядов калибра 152 мм в день. А в 2024 году Россия имеет возможность производить или модернизировать 3–4 миллиона артиллерийских снарядов в год.
Заметьте! Смесь азотной и серной кислот используется для производства тринитротолуола (TNT) - основного компонента многих взрывчатых веществ. Кроме того, российская армия также применяла его как ракетное топливо.
Ожидает ли Россия поставки
Заводы, включая Свердловский завод в Дзержинске и Биейский олеумный завод, ожидают поставки кислот в этом году. Об этом свидетельствуют документы, на которые ссылается Bloomberg.
Многие из этих предприятий уже находятся под санкциями из-за поставок материалов российскому оборонному сектору. Среди них:
- Соликамский завод "Урал";
- Тамбовский пороховой завод;
- Пермский пороховой завод;
- Казанский государственный пороховой завод.