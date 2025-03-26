Гиганты трейдинга могут вернуться в Россию

Однако некоторые выразили осторожность относительно того, насколько вероятен такой сценарий в ближайшее время, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Если санкции будут ослаблены таким образом, что мы сможем вернуться, то почему бы и нет? Это наша работа. Сегодня мы ничего не делаем, потому что считаем, что, хотя есть определенные серые зоны, мы просто не вмешиваемся. Но если их устранят, то почему бы и нет,

– сказал генеральный директор Gunvor Group Торбьерн Тьорнквист.

Как существовали трейдеры в России до 2022 года? Медиа отмечает, что до полномасштабного вторжения России в Украину крупные западные товарные трейдеры вели значительный бизнес в России. В частности происходили долгосрочные соглашения с местными производителями и инвестиции в ключевые проекты.

Однако последние три года компании постепенно отказывались от многих из этих контрактов и партнерств. В значительной степени они отходили от торговли российской нефтью и металлами, поскольку США, Европа и Великобритания накладывали на российский экспорт, производителей, трейдеров и банки все более широкие санкции.

Комментарии, сделаны на саммите FT Commodities Global Summit в Швейцарии, демонстрируют, как отрасль оценивает перспективы мирного урегулирования, которое пытается достичь Дональд Трамп. Во вторник США заявили, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море, хотя Кремль отметил, что его участие будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий, в частности отмены санкций.

Я думаю, если санкции будут отменены, мы вернемся в Россию и рассмотрим возможность нашего участия в товарном секторе,

– сказал генеральный директор Mercuria Energy Group Ltd. Марко Дюнан.

Заметьте! Он пояснил, что как компания, они "более осторожны, когда речь идет о санкциях". Но если их отменят, они, "безусловно, рассмотрят возможность возвращения, если смогут добавить ценность".

Вернутся ли трейдеры в Россию в ближайшее время

На рынках – от газа до алюминия – инвесторы прогнозируют возможное увеличение поставок российских ресурсов в Европу. Это, свою очередь, может повлечь резкое падение цен. Однако руководители трейдинговых компаний предостерегают, что как процесс достижения мирного соглашения, так и возвращение российских товаров на рынки могут занять больше времени, чем ожидают участники рынка.

Генеральный директор Trafigura Group Ричард Холтум отметил, что большое количество британских сотрудников в компании усложнит возвращение, если санкции США будут отменены. Однако другие ограничения останутся.

Нужно будет полностью отменить все санкции, прежде чем это станет вопросом для рассмотрения,

– сказал он.

Рассел Харди из Vitol Group отметил, что деятельность его компании "очевидно будет зависеть от действующих правил и регуляций". В то же время он подчеркнул, что процесс переговоров о прекращении огня является "чрезвычайно сложным".

Обратите внимание! Согласно его словам, это может занять год или два, поэтому в компании "нет никакой суеты по подготовке к этому".