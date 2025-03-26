Продукцию из Беларуси продают в обход санкций

Так белорусские компании наладили производство и поставки в Евросоюз нового продукта - противогололедного реагента Norta, пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Читайте также Литва перестала перевозить белорусское масло из украденного в Украине рапса

БРЦ выяснил, что под этим названием скрывается техническая соль. До введения ограничений Беларусь в больших объемах экспортировала ее в ЕС. Однако ее реальный производитель - подсанкционный "Беларуськалий".

Как начинается эта история? Дело в том, что в Беларуси в сентябре 2022 года утвердили технические условия для нового продукта - противогололедного реагента для автомобильных дорог и тротуаров Norta. Этот товар заинтересовал покупателей из Евросоюза. В частности компания "Комплексные удобрения" в марте 2024 года должна была поставить 66 тонн Norta польской фирме JP Company. Это указано в сертификате качества, который БРЦ получил от источника в сфере грузоперевозок.

Расследователи обратили внимание на код товара, который указан в документе. Так продукт называется "противогололедный материал", его маркировка соответствует хлориду натрия, а содержание этого вещества в Norta составляет 98,2%. Такой же состав имеет галит или техническая соль, которую Беларусь годами экспортировала в ЕС.

В документе указан адрес регистрации белорусской компании-поставщика "Комплексные удобрения". В этом же здании зарегистрировано ОАО "Рачень", которое входит в состав холдинга "Беларуськалий-Агро". Им управляет "Беларуськалий-Агр" - управляющая компания холдинга "Беларуськалий-Агро". Бенефициар последнего - государственное предприятие "Беларуськалий".

Номер вагона, в котором перевозили товар компании "Комплексные удобрения" для польской фирмы JP Company, указал на непосредственную причастность подсанкционного предприятия к производству и поставке Norta,

- говорится в материале.

Вагон принадлежит "Беларуськалию". И в нем, вероятнее всего, перевозили продукцию белорусского калийного предприятия под видом противогололедного материала "Комплексных удобрений".

С вероятностью, приближающейся к 100%, это один и тот же минерал. Или, точнее, минеральное сырье. Оно идентично как с точки зрения возможных примесей, так и с точки зрения показателей концентрации этих примесей. Никаких дополнительных маркерных соединений, кроме обычной соли, хлорида натрия, здесь в принципе нет,

- объяснил БРЦ химик Сергей Бесараб.

Что о ситуации говорят владельцы

Компанией "Комплексные удобрения" владеет Дмитрий Шаламицкий - бывший заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости. Он заявлял, что "Комплексные удобрения" занимаются "исключительно удобрениями".

В то же время компания Дмитрия Шаламицкого до февраля 2024 года была одним из учредителей ООО "Европейское аграрное агентство". Представитель "Беларуськалия" подтвердил, что эта компания закупает у них подсанкционную техническую соль.

Бизнес-партнер Багаченко Юрий Хруль - соучредитель польской фирмы JP Company, которая в полученном БРЦ сертификате качества значится как грузополучатель Norta. О том, что Norta - это запрещенный к ввозу в ЕС продукт "Беларуськалия", владелец JP Company не знал.

Кроме того, в разговоре Хруль настаивал, что галит и Norta - разные вещества. А это уже противоречит выводам химика, приведенным выше.

Обратите внимание! "Беларуськалий", "Европейское аграрное агентство", "Комплексные удобрения" и "Компания техники и сервиса" не ответили на запросы расследователей.