Почему "Беларуськалий" под угрозой конфискации

Под санкции могут попасть корпоративные права компании, финансовые активы, железнодорожные вагоны и запасы калийных удобрений. Почему "Беларуськалий" под угрозой конфискации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минюст.

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Финансово поддерживает военно-промышленный комплекс России и оккупационные администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Участвовало в незаконном вывозе украинских детей на территорию Беларуси, предоставляя для этого транспорт и помещения.

Финансировало мероприятия, направленные на поддержку агрессивной политики Кремля, включая непризнание права украинцев на самоидентификацию.

Ранее суд уже конфисковал активы "Татнефти"

Это не первый случай конфискации активов враждебных компаний в Украине. В феврале Высший антикоррупционный суд уже принял решение о взыскании в доход государства украинских активов российской компании "Татнефть".

Справочно. "Беларуськалий" является флагманом белорусской промышленности и одним из крупнейших мировых экспортеров калийных удобрений. В то же время компания является крупным налогоплательщиком в бюджет Беларуси, который полностью контролируется режимом Александра Лукашенко.