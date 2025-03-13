Почему "Беларуськалий" под угрозой конфискации
Под санкции могут попасть корпоративные права компании, финансовые активы, железнодорожные вагоны и запасы калийных удобрений. Почему "Беларуськалий" под угрозой конфискации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минюст.
Смотрите также Санкции США теряют свою силу: Россия увеличивает поставки нефти в Китай
- Финансово поддерживает военно-промышленный комплекс России и оккупационные администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Участвовало в незаконном вывозе украинских детей на территорию Беларуси, предоставляя для этого транспорт и помещения.
- Финансировало мероприятия, направленные на поддержку агрессивной политики Кремля, включая непризнание права украинцев на самоидентификацию.
Ранее суд уже конфисковал активы "Татнефти"
Это не первый случай конфискации активов враждебных компаний в Украине. В феврале Высший антикоррупционный суд уже принял решение о взыскании в доход государства украинских активов российской компании "Татнефть".
Справочно. "Беларуськалий" является флагманом белорусской промышленности и одним из крупнейших мировых экспортеров калийных удобрений. В то же время компания является крупным налогоплательщиком в бюджет Беларуси, который полностью контролируется режимом Александра Лукашенко.