У Британському посольстві в Росії місцевим ЗМІ підтвердили нові обмеження, інформує 24 Канал. У диппредставництві зазначили, що ігрові контролери можуть використовуватися російськими військовими для керування дронами.

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Серед іншого, обмеження стосуються доступу до технологій, зокрема програмного забезпечення для пошуку й розробки нафтових та газових родовищ.

Нові санкції спрямовані передусім на недопущення потрапляння передових технологій і програм у російський оборонний та енергетичний сектори. Також санкції мають запобігти передаванню технологій, які використовуються у виробництві високопріоритетних товарів, включаючи електронні пристрої.

Окрім геймпадів, Велика Британія заборонила експорт хімічних речовин, електроніки, механічного обладнання та металів, що, за задумом, має обмежити військовий і промисловий потенціал Росії.

Варто зазначити, що ще у лютому цього року Європейський Союз також запровадив заборону на експорт контролерів для ігрових консолей до Росії.