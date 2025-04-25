В Британском посольстве в России местным СМИ подтвердили новые ограничения, информирует 24 Канал. В диппредставительстве отметили, что игровые контроллеры могут использоваться российскими военными для управления дронами.

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Среди прочего, ограничения касаются доступа к технологиям, в частности программного обеспечения для поиска и разработки нефтяных и газовых месторождений.

Новые санкции направлены прежде всего на недопущение попадания передовых технологий и программ в российский оборонный и энергетический секторы. Также санкции должны предотвратить передачу технологий, которые используются в производстве высокоприоритетных товаров, включая электронные устройства.

Кроме геймпадов, Великобритания запретила экспорт химических веществ, электроники, механического оборудования и металлов, что, по замыслу, должно ограничить военный и промышленный потенциал России.

Стоит отметить, что еще в феврале этого года Европейский Союз также ввел запрет на экспорт контроллеров для игровых консолей в Россию.