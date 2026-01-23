Чому зростає "тіньовий флот"?

Грецькі компанії спокусилися високою вартістю перевезення нафти з Росії після того, як наприкінці 2025 року ставки фрахту суден різко підскочили, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зазвичай перевезення російської нафти здійснюють старі судна, терміни експлуатації якої вже майже добігають кінця. Але після нових санкцій США та ЄС проти "тіньового флоту" Росії кількість доступних танкерів значно зменшилася. Частина судновласників злякалася репутаційних ризиків, інша – застосування санкцій.

Посилення санкцій суттєво збільшило регуляторні й репутаційні ризики для учасників перевезення російської нафти,

– зазначила аналітикиня Vortexa Делія Хе.

Дефіцит суден призвів до стрімкого зростання вартості фрахту. Так, за даними Argus Media, середня ставка перевезення російської нафти Urals до Індії зросла до найвищого рівня за два роки. Наприкінці грудня 2025 року вона становила понад 60 доларів за тонну проти 25 доларів на початку року.

Це виявилося надто привабливим щонайменше для двох грецьких компаній – Dynacom Tankers Management Ltd. і Capital Ship Management Corp. Вони використали свої найновіші судна для транспортування російської нафти до Індії:

Танкер Argeus I, що належить Capital Ship Management, нещодавно прибув до індійського порту Парадіп із понад 700 тисячами барелів нафти.

Танкер Rodos доставив нафту до Китаю, а Samothraki – до індійського порту Вадінар у грудні. Обидва належать Dynacom.

Зауважте! Втім, аналітики зазначають, що використання нових танкерів для перевезень російської нафти пов’язане з ризиками. Фрахтувальники можуть уникати таких суден, оскільки побоюватимуться майбутніх санкцій, і в підсумку їм доведеться перевозити лише сировину з Росії.

Який "тіньовий флот" у Росії?

Для експорту нафти в обхід санкцій Росія протягом 2023 – 2025 років використовувала приблизно 700 танкерів "тіньового флоту", пише Служба зовнішньої розвідки України. У 2025 році 476 з цих суден виконували рейси.

Основними покупцями сировини у Москви залишаються три країни:

Індія;

Китай;

та Туреччина.

Однак завдяки впливу санкції "тіньовий флот" Путіна скоротився минулого року. За словами президента Володимира Зеленського він став менше приблизно на 20%.

Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки,

– наголосив Зеленський.

Важливо! За словами Зеленського, запроваджені санкції проти "тіньового флоту" повинні скоротити доходи Росії щонайменше на 30 мільярдів доларів.

Які санкції проти "тіньового флоту" діють?