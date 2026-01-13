Які санкції запровадила Швейцарія?

Під нові обмеження потрапило 41 судно, яке допомагає Росії обходити санкції й експортувати нафту, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення уряду.

Дивіться також "Пекельні" санкції США проти Росії під питанням: хто та як контролюватиме їх виконання

Окрім того, Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень Швейцарії оголосило санкції проти 5 осіб та 4 компаній, причетних до функціонування "тіньових" танкерів.

У "чорний список" потрапили дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів:

  • Nova Shipmanagement LLC-FZ;
  • Citrine Marine SPC.

Також обмеження торкнулися в'єтнамської фірми Hung Phat Maritime Trading та російської SeverTransBunker Company Limited.

Серед фізичних осіб, на яких розповсюджуються санкції, – росіяни, азербайджанці та пакистанець:

  • Валерій Кільдіяров (Росія);
  • Анар Мадатлі (Азербайджан);
  • Талат Сафаров (Азербайджан);
  • Етібар Ейюб (Азербайджан);
  • Муртаза Алі Лакхані (Пакистан).

Нові санкції Швейцарії почнуть діяти з 23:00 години 13 січня за місцевим часом.

Зауважте! Лише у грудні минулого року Швейцарія розширила санкції проти Росії, підтримавши у такий спосіб 19-й пакет обмежень ЄС. Тоді до "чорного списку" Берна потрапили 22 фізичні особи та 42 нові компанії, які причетні до військово-промислового комплексу чи енергетичного сектору Росії, а також фірми, що експлуатують танкери "тіньового флоту", і 116 нових суден.

Які санкції запровадив ЄС?

Нові санкції теж координуються із заходами Євросоюзу. Рада ЄС у грудні запровадила обмеження проти 41 судна "тіньового флоту" та 5 осіб і 4 компаній, відповідальних за його підтримку.

Мета цих заходів – націлити санкції на позаєвропейські танкери, що входять до "тіньового флоту" Путіна, обходять механізм обмеження ціни на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії,
– додали в Раді ЄС.

Тоді до санкційного списку потрапили підприємці, пов'язані з російськими компаніями "Роснефть" та "Лукойл" за те, що вони:

  • займаються діяльністю у секторах російської економіки, що забезпечують прибутки до бюджету Росії.
  • контролюють судна, які перевозять сиру нафту та нафтопродукти, і приховують реальне походження вантажів.

Варто знати! Усі підсанкційні особи не можуть в'їжджати на територію ЄС та Швейцарії, а їхні активи заморозили.

Що відомо про санкції проти "тіньового флоту"?

  • Євросоюз загалом суттєво розширив санкційний список: під обмеження вже потрапили майже 600 танкерів, які пов’язують із російським "тіньовим флотом".

  • За словами президента Володимира Зеленського санкції проти "тіньового флоту", який Росія використовує для експорту нафти, зупинили щонайменше 20% цих суден. За його словами, Росія намагається компенсувати втрати, залучаючи нові судна, однак зробити це стає дедалі складніше.

  • Президент зазначив, що чинні обмеження на морський експорт нафти мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів. Подальший тиск на "тіньовий флот" здатен ще більше збільшити фінансові втрати держави-агресорки, а отже й обмежити її можливості фінансувати війну.