Які санкції запровадила Швейцарія?

Під нові обмеження потрапило 41 судно, яке допомагає Росії обходити санкції й експортувати нафту, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення уряду.

Окрім того, Федеральне відомство економіки, освіти та досліджень Швейцарії оголосило санкції проти 5 осіб та 4 компаній, причетних до функціонування "тіньових" танкерів.