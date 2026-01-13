Какие санкции ввела Швейцария?

Под новые ограничения попало 41 судно, которое помогает России обходить санкции и экспортировать нефть, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение правительства.

Кроме того, Федеральное ведомство экономики, образования и исследований Швейцарии объявило санкции против 5 человек и 4 компаний, причастных к функционированию "теневых" танкеров.

В "черный список" попали две компании из Объединенных Арабских Эмиратов:

  • Nova Shipmanagement LLC-FZ;
  • Citrine Marine SPC.

Также ограничения коснулись вьетнамской фирмы Hung Phat Maritime Trading и российской SeverTransBunker Company Limited.

Среди физических лиц, на которых распространяются санкции, – россияне, азербайджанцы и пакистанец:

  • Валерий Кильдияров (Россия);
  • Анар Мадатли (Азербайджан);
  • Талат Сафаров (Азербайджан);
  • Этибар Эйюб (Азербайджан);
  • Муртаза Али Лакхани (Пакистан).

Новые санкции Швейцарии начнут действовать с 23:00 часов 13 января по местному времени.

Заметьте! Только в декабре прошлого года Швейцария расширила санкции против России, поддержав таким образом 19-й пакет ограничений ЕС. Тогда в "черный список" Берна попали 22 физических лица и 42 новые компании, которые причастны к военно-промышленному комплексу или энергетическому сектору России, а также фирмы, эксплуатирующие танкеры "теневого флота", и 116 новых судов.

Какие санкции ввел ЕС?

Новые санкции тоже координируются с мерами Евросоюза. Совет ЕС в декабре ввел ограничения против 41 судна "теневого флота" и 5 человек и 4 компаний, ответственных за его поддержку.

Цель этих мер – нацелить санкции на внеевропейские танкеры, входящие в "теневой флот" Путина, обходят механизм ограничения цены на нефть или поддерживают энергетический сектор России,
– добавили в Совете ЕС.

Тогда в санкционный список попали предприниматели, связанные с российскими компаниями "Роснефть" и "Лукойл" за то, что они:

  • занимаются деятельностью в секторах российской экономики, обеспечивающих доходы в бюджет России.
  • контролируют суда, которые перевозят сырую нефть и нефтепродукты, и скрывают реальное происхождение грузов.

Стоит знать! Все подсанкционные лица не могут въезжать на территорию ЕС и Швейцарии, а их активы заморозили.

Что известно о санкциях против "теневого флота"?

  • Евросоюз в целом существенно расширил санкционный список: под ограничения уже попали почти 600 танкеров, которые связывают с российским "теневым флотом".

  • По словам президента Владимира Зеленского санкции против "теневого флота", который Россия использует для экспорта нефти, остановили не менее 20% этих судов. По его словам, Россия пытается компенсировать потери, привлекая новые суда, однако сделать это становится все сложнее.

  • Президент отметил, что действующие ограничения на морской экспорт нефти должны сократить российские доходы минимум на 30 миллиардов долларов. Дальнейшее давление на "теневой флот" способен еще больше увеличить финансовые потери государства-агрессора, а значит и ограничить его возможности финансировать войну.