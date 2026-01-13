Какие санкции ввела Швейцария?

Под новые ограничения попало 41 судно, которое помогает России обходить санкции и экспортировать нефть, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение правительства.

Смотрите также "Адские" санкции США против России под вопросом: кто и как будет контролировать их выполнение

Кроме того, Федеральное ведомство экономики, образования и исследований Швейцарии объявило санкции против 5 человек и 4 компаний, причастных к функционированию "теневых" танкеров.