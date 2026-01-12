Уриэль Эпштейн, исполнительный директор Renew Democracy Initiative, объяснил 24 Каналу, что ключевыми остаются вопросы сроков голосования в обеих палатах Конгресса и готовности Трампа реально применять санкции.
Есть ли у Конгресса реальные рычаги заставить Трампа выполнять санкции?
"Не думаю, что это произойдет на следующей неделе. Первый вопрос – когда будет голосовать Сенат, второй – когда Палата представителей. И третий – как будет реагировать сам Трамп. Он, конечно, не будет использовать вето, но ответственность за выполнение законопроектов Конгресса лежит на президенте США", – сказал Эпштейн.
Даже если законопроект пройдет, Трамп может решить выполнять санкции не на 100%, а только на 30% или 50%.
Конгресс не готов заставлять Трампа выполнять их решения, поэтому по санкциям возникают три вопроса: когда это произойдет, будет ли голосовать Палата представителей, и насколько Трамп будет придерживаться санкций после их принятия.
Хотя после голосования за законопроект формально пути назад нет, реальная проблема возникает, когда закон существует, но президент его не соблюдает. Например, у США есть много санкций против Китая, связанных с уйгурами – народом, против которого Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая ведут геноцид,
– объяснил Эпштейн.
Около миллиона уйгуров содержатся в концлагерях, где их заставляют работать, что фактически является рабством. В Америке существуют законы, которые запрещают компаниям покупать продукцию, изготовленную принудительным трудом в Китае, но непонятно, насколько компании придерживаются этих законов и насколько правительство контролирует их выполнение.
"Члены Конгресса выражают сомнения относительно необходимости новых санкций. Они считают, что нужно просто лучше выполнять те санкции, которые уже существуют", – отметил Эпштейн.
Что еще известно о потенциальных санкциях США против России?
- Трамп потерял доверие к Владимиру Путину по ряду причин, что может привести к ужесточению американской политики в отношении России. Эксперты оценили, чем это грозит Кремлю.
- В Вашингтоне готовят закон Грэма – Блюменталя, который предусматривает 500% тарифы против России и стран, покупающих ее нефть.
- США переходят к более жестким действиям – в частности арестов российских танкеров – чтобы усилить давление на Кремль и не позволить Москве манипулировать переговорным процессом.